कांग्रेस दैलेखमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाको नाम सिफारिस

२९ मंसिर, सुर्खेत । दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखबाट नेपाली कांग्रेसले २० जना आकांक्षी उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि जिल्लाबाट प्रत्यक्ष तर्फ २० जना नाम सिफारिस गरिएको जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ बाट १३ जना र क्षेत्र नम्बर २ बाटा ७ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ १४ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । जसमा क्षेत्र नम्बर १ बाट ८ जना र क्षेत्र नम्बर २ बाट ६ जनाको नाम केन्द्रमा पठाइएको छ ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच‐पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो छ, सिफारिस उमेदवारहरूको नामावली :
|प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं.१ (प्रत्यक्ष तर्फ)
|क्र.सं.
|सिफारिस उमेदवारहरू
|क्षेत्र
|१.
|खेमराज ओली
|गुरास गाउँपालिका‐८
|२.
|खेमराज के.सी
|नारायण नगरपालिका‐१
|३.
|गणेश प्रशाद उपाध्याय
|नारायण नगरपालिका‐६
|४.
|देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री
|नारायण नगरपालिका‐२
|५.
|नगेन्द्र बहादुर मल्ल
|डुङ्गेश्वर गाउँपालिका‐३
|६.
|नरसिंह मल्ल
|डुङ्गेश्वर गाउँपालिका‐३
|७.
|पदम बहादुर मल्ल
|गुराँस गाउँपालिका ‐४
|८.
|बखत बहादुर कटुवाल
|नारायण नगरपालिका‐४
|९.
|भुपेन्द्र शाही
|नारायण नगरपालिका‐२
|१०.
|मणिराम रेग्मी
|नारायण नगरपालिका‐३
|११.
|मनोज कुमार थापा
|नारायण नगरपालिका‐१
|१२.
|शुशिल देउजा
|नारायण नगरपालिका‐१
|१३.
|बासना मापा
|नारायण नगरपालिका‐२ (महिला तर्फ)
|प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं.२ (प्रत्यक्ष तर्फ)
|क्र.सं.
|सिफारिस उमेदवारहरू
|क्षेत्र
|१.
|एकेन्द्र बहादुर पन्त
|दुल्लु नगरपालिका‐१२
|२.
|दिक्पाल कुमार शाही
|चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका‐६
|३.
|नारायण प्रसाद रेग्मी
|चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका‐५
|४.
|मधुर विक्रम खनाल
|दुल्लु नगरपालिका‐४
|५.
|रञ्जना कुमारी शाही
|ठाटिकाँध गाउँपालिका‐५
|६.
|लोकेश प्रसाद आचार्य
|आठविस नगरपालिका‐६
|७.
|सिता कुमारी राना
|भैरवी गाउँपालिका‐२ (महिला तर्फ)
|प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ
|क्र.सं.
|सिफारिस उमेदवारहरू
|क्षेत्र
|१.
|जानकी कुमारी बिष्ट
|भैरवी गाउँपालिका‐१ (महिला तर्फ)
|२.
|पूर्ण बहादुर थापा
|दुल्लू नगरपालिका‐५ (अपाङ्ग तर्फ)
|३.
|भगवती प्रसाद रेग्मी
|ठाटीकाँध गाउँपालिका‐१ (पुरुष तर्फ)
|४.
|लिला राम उपाध्याय
|आठविस नगरपालिका‐८ (पुरुष तर्फ)
|५.
|शेर बहादुर शाही
|ठाटीकाँध गाउँपालिका‐३ पुरुष तर्फ
|६.
|सूर्य वि.क
|दुल्लु नगरपालिका‐५
