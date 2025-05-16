+
विश्वप्रकाश शर्मासँग वार्ता :

‘मुख नखोले पनि वैशाखमा चुनाव चाहने धेरै छन्’

चुनाव दुई चरणमा गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणको चुनाव फागुन २१ गते गरौं । दोस्रो चरणको वैशाख २१ गते गरौं । पहिलो चरणको चुनाव ७ प्रदेशका ७ क्षेत्रमा गरौं ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १६:०६
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वैशाखमा चुनावमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । चुनाव तोकिएको मितिमा हुने/नहुने संसय रहेकै बेला शर्माको अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो ।

कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसक्ने विश्लेषणसहित महामन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्ति आएको भन्दै टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् ।

चुनावी वातावरण बनाउन, जेनजीसँग भएको समझदारीलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न, हिमाली क्षेत्रको तापक्रम लगायतले फागुनमा चुनाव गर्न अनुपयुक्त देख्छन् कांग्रेस महामन्त्री शर्मा । साथै, १९ फागुनमा तराई-मधेशमा होली पर्व पर्ने हुँदा फागुन २१ मा चुनावी वातावरण नबन्न सक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ ।

चुनाव वैशाखमा सार्न उपयुक्त हुने धारणा राख्ने महामन्त्री शर्मासँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीः

चुनाव वैशाखमा गर्दा हुने विचार सार्वजनिक गर्नुभयो । चुनाव सार्नुपर्ने कारण के हो ? कांग्रेसले चुनावको मिति सरे हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राखेको हो कि ?

मैले जनभावनाअनुसार नै चुनाव सार्दा हुन्छ भन्ने विचार राखेको हुँ । वैशाखमा चुनाव हुँदा संविधानअनुसार हुन्छ त ? भनेर तपाईंले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । चुनाव दुई चरणमा गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमै १६५ क्षेत्रमै चुनाव गर भनेर संविधानले त भन्दैन ।

त्यसैले फागुन २१ र वैशाख २१ गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणको चुनाव फागुन २१ गते गरौं । दोस्रो चरणको चुनाव वैशाख २१ गते गरौं । पहिलो चरणको चुनाव ७ वटा प्रदेशको ७ क्षेत्रमा गरौं ।

उदाहरणका लागि, कोशीमा झापा-१, मधेशमा धनुषा-१, बागमतीमा काठमाडौं-१, गण्डकीमा कास्की-१, लुम्बिनीमा रुपन्देही-१, कर्णालीमा सुर्खेत-१ र सुदूरपश्चिमममा कैलाली-१ मा पहिलो चरणमा गरौं । अथवा, ७ प्रदेशका सात अरू कुनै क्षेत्र गर्न सकियो ।

हाम्रो कारणले चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने होइन । तीन तहको मात्रै अधिवेशन गर्ने सक्छौं । वा, विशेष महाधिवेशन गरौंला ।

पहिलो चरणमा चुनाव भएका क्षेत्रको मतगणना तत्काल सुरु गर्न मिल्दैन । मतपत्र सुरक्षित रूपमा सशस्त्रको ब्यारेकमा लगेर थन्क्याउने काम गरौं । त्यसपछि वैशाख २१ गते दोस्रो चरणको चुनाव गरौं ।

यसले के भयो भने संविधानले भने बमोजिम ६ महिना भित्रमा चुनावको प्रक्रिया सुरु भयो । संविधान टेकेर चुनाव गराउन फागुन २१ को मिति टेक्न पाइयो । ७ वटा क्षेत्रमा चुनाव गर्दा माहोल, मोड, मतदाताको मनस्थिति, शान्ति सुरक्षाको अवस्था सबैको वार्मअप हुन्छ । कमजोरी के हो भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ । ठिक-बेठिक थाहा हुन्छ । त्यसपछि वैशाख २१ मा गरौं ।

त्यस बीचमा देशमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउन पनि सम्भव हुन्छ । हिमालको हिउँ पनि पग्लिसकेको हुन्छ ।

७ क्षेत्रमा मात्रै मतदान गराउन सम्भव हुने विषय हो र ? व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र ७ क्षेत्रमा मात्रै परिचालित हुनुपर्ने होला । व्यवस्थापन खर्चिलो हुनसक्छ नि ?

व्यवस्थापनमा खर्चिलो हुँदैन । जस्तो- १६५ क्षेत्रमा चुनाव गराउन निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ । त्यसरी पहिलो चरणमा हुने निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना हुने हो ।

कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका व्यावहारिक रूपमा ल्याउन नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएसँगै चुनाव सारिदिए हुने थियो भन्ने सोचका साथ तपाईंको यो अभिव्यक्ति आयो भन्ने छ नि ?

आशंका त गर्न पाइयो । हाम्रो पार्टीमा ८ तह छन् । ती सबै तहको अधिवेशन नगरी ३ वटाको मात्रै गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न पनि हामी सक्छौं नि । वडाको अधिवेशन गर्ने । वडाको भइसकेपछि क्रियाशीलमार्फत क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउँछन् । क्षेत्रको अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने हुँदा त्यसपछि सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी फास्ट ट्र्याकबाट केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने हुँदाहुँदै यसरी चाप राखेर किन कार्यतालिका ल्याउनुभयो ? कार्यतालिका व्यावहारिक नहुने जानकारी हुँदाहुँदै किन केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुभयो ?

हाम्रो कारणले चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने होइन । तीन तहको मात्रै अधिवेशन गर्ने गरी हामी मिलाउन पनि सक्छौं । हामीले भोलि समझदारी गर्यौ भने त्यसरी पनि गर्न सकौंला । अथवा, समयले नभ्याउने अवस्था रह्यो भने विशेष महाधिवेशन गरौंला । तर हाम्रो कारणले सार्ने भन्ने होइन । मैले त व्यावहारिक हिसाबले भनेको हो । फागुनमा चुनाव कहिले भएको छ र ?

चुनावी वातावरण बनाउन, जेनजीसँग भएको समझदारीलाई एक चरण कार्यान्वयन लैजान, हिमाली क्षेत्रको तापक्रम ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

चुनावको मिति सर्‍यो भने महाधिवेशनको गृहकार्य गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त तपाईंहरूलाई लागेको हो ?

२०३७ सालको जनमत संग्रह वैशाख २० गते भएको थियो । २०४८ सालमा वैशाखमै चुनाव भएको हो । २०४९ सालको स्थानीय चुनाव पनि वैशाखमै भएको हो । २०५१ सालको मध्यावधि कात्तिकमा भयो । २०७९ सालको चुनाव मंसिरमा भयो । २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव चैतमा भयो ।

तपाईंले खोज्नुभयो भने चुनाव मंसिरमा भएको भेट्नुहुन्छ, कात्तिकमा भएको भेट्नुहुन्छ, वैशाखमा भेट्नुहुन्छ, जेठको पहिलो हप्ता पनि चुनाव भएको भेट्नुहुन्छ । तर माघ र फागुनमा भएको भेट्नुहुन्न । फागुनमा स्ववियु निर्वाचन हुने हो ।

विगतमा किन त्यस्तो भयो भन्दा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गर्न कठिन हुन्छ । फागुनमा भोट हाल्ने दिन मात्रै ख्यालमा राखेर भएन नि । उम्मेदवारी दर्ता त फागुनअघि नै गर्नुपर्ला । उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसार माघमा गर्नुपर्ला । हिमाली क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा पनि अलिकति पछाडि लानुपर्ने देखिन्छ ।

चुनाव वैशाखमा गर्दा फागुन २१ पछि गर्न सकिने कामहरू धेरै हुन सक्छन् । भागेका कैदी फिर्ता गराउन सकिने अवस्था रहन्छ । सरकारलाई समय हुन्छ । लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने समय हुन्छ । जेनजीसँग सरकारले गरेका समझदारीको एक चरणलाई अघि बढाउन सकिन्छ । समझदारी गर्ने अनि समझदारीको कागज चाहिँ मतपत्र हो र ? त्यो त नि । समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्यो होला नि । ती विषय कार्यान्वयन गर्नेतिर नलागी सिधै फागनु २१ भनिरहने ?

कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने हुँदा चुनावको मिति सरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा कांग्रेस छैन भन्ने हो नि ?

हाम्रो महाधिवेशनको कुरा हामी मिलाउन सक्छौं । चुनावी वातावरण बनाउन, जेनजीसँग भएको समझदारीलाई एक चरण कार्यान्वयनमा लैजान, हिमाली क्षेत्रको तापक्रम ख्याल गर्न आवश्यक छ । यी सबै फ्याक्टरले विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव गराउन मद्दत पुर्‍र्याउँछ । सबै कुराले चुनावका लागि वैशाखको मिति माग गर्छ ।

सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर चुनाव गर्ने कि गर्नका लागि मात्रै गर्ने ? चुनावलाई उत्सव बनाउने कि बाध्यताका रूपमा गरिएको भन्ने ? संविधानको धाराअनुसार नहेरौं भन्ने हैन । धारा मात्रै हेर्ने कि अरू सबै वातावरण हेर्ने ? जेनजीसँग गरिएको समझदारीलाई दराजमा थन्क्याएर चुनावमा जाने कि कार्यान्वयनको केही हदसम्म जाने ? यसमा सरकारले ठूलो प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले त्यसमा फरक मत नराखी समझदारी बनाएर जानुपर्छ ।

चुनावको मिति सरे हुने थियो भन्ने सबै पक्षलाई लागेको तर मुख कसले खोल्ने भनेर एकले अर्कालाई पर्खिरहेको देखिन्छ । यसमा कति सत्यता छ ?

सत्य कुरा यही हो । सबैले के जानेका र बुझेका छन् भने, वैशाखमा चुनाव गर्नु उत्तम हो । तर त्यो भन्दै गर्दा आलोचनामा परिन्छ । चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने दोष लाग्न सक्छ । संविधान विपरीत कुरा गर्यो भन्ने बुझिन्छ । आलोचना हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेर पनि मुख नखोलिएको होला ।

प्रशंसा खोज्ने कि व्यावहारिक कुरा गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । कसैले मेरो प्रशंसा गरिदियोस् भनेर त म कहिले आफूलाई भन्न चाहन्नँ । चुनाव वैशाखमा गर्दा व्यावहारिक हुन्छ भन्ने पक्षमा हुँ ।

कदाचित्, सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्ने भयो भने नयाँ नेतृत्व लिएर नै कांग्रेस चुनावमा जान्छ ?

जान्छ । जान्छ ।

निर्वाचन नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन विश्वप्रकाश शर्मा
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यसरी हुँदैछ एमाले महाधिवेशनमा निर्वाचन

कांग्रेसमा कतै टिकट पाउन तँछाडमछाड, कोही चुनावबाट पन्छिँदै

भ्रष्टाचारले कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

‘डाक्टरले जानाजानी लापरबाही गर्दैनन्, गल्ती गरे लाइसेन्स खारेज हुन्छ’

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन दबाब बढाउँदै पढेर फर्केका युवाहरू

एमाले महाधिवेशन : निर्वाचनको तयारी सुस्त, आयोग अलमलमा

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

