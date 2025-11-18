+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

120/6 (20)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

121/2(19.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Pokhara Avengers won by 8 wickets

चितवन राइनोज 2025

120/6(20)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

121/2(19.4)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
120/6 (20)
VS
Pokhara Avengers won by 8 wickets
Won पोखरा एभेन्जर्स 2025
121/2 (19.4)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन : निर्वाचनको तयारी सुस्त, आयोग अलमलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २० गते २०:११

२० मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आउन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ ।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा आगामी २७ मंसिरमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही जिल्लाको विवाद बाहेक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको काम पनि सकिएको छ ।

तर महाधिवेशनको अरू काम अगाडि बढिरहँदा निर्वाचनको तयारी भने सुस्त छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको छुट्टै कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन भने केन्द्रीय कार्यालयमै पनि आवश्यक काम भइरहेको छैन ।

‘यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनका निम्ति भइरहेको छ । तर निर्वाचन आयोगले पाउनुपर्ने प्राथमिकता पाएको छैन,’ आयोगका सदस्य समीर नेपालले भने । अहिलेसम्म आयोगलाई एउटा कम्प्युटर उपलब्ध गराउनु बाहेक अरु सहयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको छैन ।

जबकि महाधिवेशनमा मतदान हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधर भएर आएका छन् ।

दुवै पक्षको तयारी हेर्दा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयनको सम्भावना देखिँदैन । नेतृत्व होडको अभ्यास देखेका आयोग सदस्यहरूले पनि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ ।

उनीहरूका अनुसार आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आवश्यक सहयोगका निम्ति निकै पटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । ‘अध्यक्षले धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन ।’

प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली आयोगले पाएपछि नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपनि त्यसअघि गर्नुपर्ने काम समेत हुन नसकेको छैन । ‘उम्मेद्वारी फारम छाप्नुपर्ने हुन्छ, मुचुल्काहरू तयार पार्नुपर्छ,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर यसप्रति पार्टी कार्यालयको ध्यान गएको छैन ।’

चुनावका लागि आयोगमा करिब ६० जना कर्मचारी चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्‍यो, नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो । काम अघि बढेकै छैन,’ स्रोत भन्छ ।

एमाले महाधिवेशन निर्वाचन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले प्रतिनिधि छनोट : कर्णालीमा बढ्यो विरोधको स्वर, भ्रष्टाचार आरोपी पनि प्रतिनिधि 

एमाले प्रतिनिधि छनोट : कर्णालीमा बढ्यो विरोधको स्वर, भ्रष्टाचार आरोपी पनि प्रतिनिधि 
सरकारी तलब खाने स्वास्थ्यकर्मी एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि

सरकारी तलब खाने स्वास्थ्यकर्मी एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि
भर्खरै बनेको भोलेन्टियर फोर्सबाट प्रतिनिधि, ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिष्ठानलाई ‘बाइकट’

भर्खरै बनेको भोलेन्टियर फोर्सबाट प्रतिनिधि, ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिष्ठानलाई ‘बाइकट’
पुरानै नेता पदीय भर्‍याङ चढ्न खोज्दै, कसरी पाउँछन् नयाँले पालो ?

पुरानै नेता पदीय भर्‍याङ चढ्न खोज्दै, कसरी पाउँछन् नयाँले पालो ?
एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने

एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने
एमाले महाधिवेशनको उद्‌घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

एमाले महाधिवेशनको उद्‌घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित