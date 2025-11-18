विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन दबाब बढाउँदै पढेर फर्केका युवाहरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विदेशमा पढेर फर्केका युवाहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
- उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी फागुन २१ को चुनावदेखि भोट हाल्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
- ज्ञापनपत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति भनेको उल्लेख गरिएको छ।
२१ मंसिर, काठमाडौं । विदेशमा पढेर फर्केका युवाहरूले विदेशमै रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन दबाब बढाउँदैछन् । उनीहरूले आइतबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।
‘हामी विदेशमा पढेर फर्केका युवाहरू हौं । आज हामी यहाँ विदेशमा पढ्दै गरेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरूको तर्फबाट बोल्न आएका छौं,’ उनीहरूले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेका छन् ।
‘उनीहरूको माग सरल छ । विभिन्न कारणले विदेश गएका नेपालीहरू (कोही राम्रो अवसर खोज्दै, कोही त्यस्तै अवसर पाएर) जहाँ भए पनि आफ्नो देशलाई माया गर्छन् र देशको भलाइ सधैं सोच्छन्’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, उनीहरू मताधिकारबाट बञ्चित छन् । यो विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएता पनि मताधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको भनेर उनीहरूले खबरदारी गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा लोकतन्त्र आएको १७/१८ वर्ष भइसक्यो। तर विदेशमा बसेका नेपालीहरूले अझै पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूल अधिकार पाएका छैननन्– निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार ।’
ज्ञापनपत्रमा लेखिएअनुसार विदेशमा बसेका नेपालीहरू दक्ष जनशक्ति हुन् । नेपालको विकासमा उनीहरूको ठूलो योगदान हुन सक्छ । पैसाको रूपमा, ज्ञानको रूपमा, वा सीपको रूपमा उनीहरू देश विकासमा जोडिन सक्दछन् ।
उनीहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्न र देशप्रति माया कायम राख्न, उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार भोट हाल्ने अधिकार आगामी फागुन २१ को चुनावदेखि दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘हामी आशा गर्छौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरूलाई नेपालको नेतृत्व छान्ने मौका यही चुनावबाट दिनुहुनेछ’ ज्ञापत्रपत्रमा उल्लेख छ ।
