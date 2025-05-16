प्रतिनिधिसभा चुनाव : सोलुखुम्बुबाट कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ १३ जना सिफारिस

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ बलबहादुर केशी, आङगेलु शेर्पा, बिनोद बस्नेत, प्रकाश कार्की, रामबहादुर बस्नेत, पासाङ शेर्पा, सुभराम बस्नेत, गणेश बस्नेत, जयप्रसाद राई, चन्द्र आचार्य, नवीन थापा, दावागेलु पाख्रिन र रीना उप्रेतीको नाम सिफारिस भएको हो ।
समानुपातिकतर्फ छत्रध्वज बस्नेत, छिन्डिल्हमु शेर्पा, अशोक झा, सरला नाछिरिङ, एककुमारी बस्नेत, गीता गुरुङ, पूजा फुँयाल र दुर्गाप्रसाद दर्जी सिफारिस भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा तर्फ भने भोजराज कार्की र धर्म नेपालीको नाम सिफारिस भएको छ ।
