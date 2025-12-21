+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पीआर, हर्ष, अभिमन्यु, लोकन्ती, चिरागले कति कमाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान'ले देशब्यापी १७ करोड ६१ लाख ५ हजार २८८ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्म 'पीआर'ले ५ पुससम्म ६ लाख ६८ हजार ६३३ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्म 'हर्ष'ले सोही अवधिसम्म २८ लाख ७८ हजार ५३६ नेरु ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । यस साताको बक्सअफिस कलेक्सन विवरण सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो शनिबार अर्थात ५ पुससम्मको सिनेपाः बक्सअफिसको विवरण आएको हो ।

जसअनुसार, शोभित बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘पीआर’ ले देशब्यापी ६ लाख ६८ हजार ६३३ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका २१०९ वटा टिकट बिकेका छन् ।

खगेन्द्र लामिछाने अभिनित ‘हर्ष’ ले सोही अवधिसम्म २८ लाख ७८ हजार ५३६ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ८८६६ वटा टिकट बिकेका छन् ।

कामेश्वर चौरासिया स्टारर ‘अभिमन्यु’ ले २१ लाख ४८ हजार ७०२ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ६८५० वटा टिकट बिकेका छन् ।

यशराज गाराच अभिनित ‘लोकन्ती’ ले ४ लाख १ हजार ३४० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १३५७ टिकट बिकेका छन् ।

‘चिराग’ ले ६८ जार ४५० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ३३० वटा टिकट बिकेका छन् ।

‘परान’ ले देशब्यापी १७ करोड ६१ लाख ५ हजार २८८ नेरु ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मका ६ लाख २५ हजार ६२५ वटा टिकट विक्री भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख
बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख

शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख
नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?

नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?
‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो

‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो
‘हर्ष’ र ‘अभिमन्यू’ ले अहिलेसम्म कति कमाए ?

‘हर्ष’ र ‘अभिमन्यू’ ले अहिलेसम्म कति कमाए ?
‘धुरन्धर’ को नेपाल कमाइ ५ करोड नाघ्यो

‘धुरन्धर’ को नेपाल कमाइ ५ करोड नाघ्यो
‘धुरन्धर’ भारतमा ३०० करोड क्लबमा, मुम्बई र पुनेमा राती १ बजेदेखि शो

‘धुरन्धर’ भारतमा ३०० करोड क्लबमा, मुम्बई र पुनेमा राती १ बजेदेखि शो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित