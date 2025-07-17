+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

‘धुरन्धर’ को नेपाल कमाइ ५ करोड नाघ्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १६:२१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रणवीर सिंह र अक्षय खन्ना स्टारर बलिउड फिल्म 'धुरन्धर'ले नेपालमा ५ करोड १२ लाख २० हजार २६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • यो फिल्म भारत र पाकिस्तानबीचको भूराजनीतिक कथामा आधारित एक्सन-स्पाई थ्रीलर हो र नेपाली दर्शकले रुचाएका छन्।
  • भारतमा फिल्मले ३०० करोडभन्दा बढी कमाएको छ र अक्षय खन्नाको गीत नेपालमा भाइरल बनेको छ।

काठमाडौं । रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ ले नेपालको बक्सअफिसमा समेत उत्साहजनक कमाइ गरिरहेको देखिएको छ । आइतबार मध्यान्हसम्म फिल्मको नेपाल कमाइ ५ करोड ग्रस नाघेको छ ।

सिनेपाः बक्सअफिसमा फिल्मको कूल कलेक्सन आइतबार दिउँसो १२ बजेसम्म ५ करोड १२ लाख २० हजार २६४ नेरु ग्रस पुगेको छ । शनिबार मात्रैको कलेक्सन ८० लाख हाराहारीमा छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको भूराजनीतिको कथावस्तु समेटिएको यो एक्सन-स्पाई थ्रीलर नेपाली दर्शकलाई समेत रुचिपूर्ण लागेको देखिएको छ । अन्य ठूला फिल्म नहुँदाको फाइदा पनि यो फिल्मले उठाएको देखिन्छ ।

भारतमा यो फिल्मले शनिबारसम्म ३०० करोेडभन्दा धेरै कमाएको छ । अक्षय खन्नाको एन्ट्री गीत नेपालमा समेत भाइरल बनेको देखिएको छ भने केही नेपाली कलाकारले पनि यसमाथि रिल्स, टिकटक बनाइरहेका छन् ।

छिमेकी मुलुकमा पाएको चर्चाले नेपालमा समेत यसलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ ।

धुरन्धर बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘धुरन्धर’ भारतमा ३०० करोड क्लबमा, मुम्बई र पुनेमा राती १ बजेदेखि शो

‘धुरन्धर’ भारतमा ३०० करोड क्लबमा, मुम्बई र पुनेमा राती १ बजेदेखि शो
भाइरल बनेको अक्षय खन्नाको ‘धुरन्धर’ डान्समा आश्मा विश्वकर्माको ‘स्वाग’

भाइरल बनेको अक्षय खन्नाको ‘धुरन्धर’ डान्समा आश्मा विश्वकर्माको ‘स्वाग’
भारतमा उछाल कमाइ गरिरहेको ‘धुरन्धर’ लाई खाडीका देशमा प्रतिबन्ध

भारतमा उछाल कमाइ गरिरहेको ‘धुरन्धर’ लाई खाडीका देशमा प्रतिबन्ध
नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट

नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट
‘धुरन्धर’ बन्यो रणवीर सिंहको करिअरमा उच्च ओपनिङ गर्ने फिल्म

‘धुरन्धर’ बन्यो रणवीर सिंहको करिअरमा उच्च ओपनिङ गर्ने फिल्म
४० लागे रणवीर, जन्मदिनमा एक्सन-थ्रिलर ‘धुरन्धर’ घोषणा

४० लागे रणवीर, जन्मदिनमा एक्सन-थ्रिलर ‘धुरन्धर’ घोषणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित