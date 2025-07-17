+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

97/4(14.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

97/4(14.6)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
97/4 (14.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

भारतमा उछाल कमाइ गरिरहेको ‘धुरन्धर’ लाई खाडीका देशमा प्रतिबन्ध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १६:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म 'धुरन्धर' ले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०० करोड भारु कमाउने सम्भावना बनाएको छ।
  • मध्यपूर्वका बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र युएईले 'धुरन्धर' फिल्मलाई पाकिस्तानी विरोधी कथावस्तुका कारण प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
  • फिल्मले भारतीय गुप्तचरको पाकिस्तानभित्रको भूमिगत संसार र बलोचिस्तानको अलग राज्य मागको कथा प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडौँ । रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ ले अहिले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उछाल कमाइ गरिरहेको छ । नेपाली बक्सअफिसमा पनि यसको कमाइ उत्साहजनक देखिन्छ ।

भारतीय बक्सअफिसमा यसले छैटौं दिनसम्म १८८.६० करोड भारु कमाएको छ । यस सप्ताहन्तमा फिल्मले २०० करोड भारुको आँकडा पार गर्दै आफूलाई ब्लकबस्टरको रुपमा उभ्याउने निश्चित छ ।

शुक्रबार २८.६० करोड भारुको ओपनिङ गरेको फिल्मले शनिबार ३३.१० करोड भारु, आइतबार ४४.८० करोड भारु, सोमबार २४.३० करोड भारु, मंगलबार २८.६० करोड भारु र बुधबार २९.२० करोड भारु कमाएको छ ।

बलिउड मात्र होइन, अहिले भारतीय राजनीतिज्ञबीच पनि यसको चर्चा गर्माएको छ । एक भारतीय जासूसको कथा पेश गर्ने यो फिल्मले पाकिस्तानभित्र घुसेर बदला लिने भारतीय गुप्तचरको कथा पेश गर्छ ।

भारतीय आँखाबाट भनिएको फिल्ममा पाकिस्तानभित्रको राजनीति, भूमिगत संसार र डनगिरीको कथा भनिएको छ । पाकिस्तानभित्र अलग राज्य माग गरिरहेको बलोचिस्तानको कथा पनि यसभित्र छ । राजनीतिक कथावस्तुमा भनिएको सुन्दर र मर्मस्पर्शी कथाको चौतर्फी प्रशंसा भैरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा प्रतिबन्ध

यो फिल्मलाई मध्यपूर्वका मुलुकहरू बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र युएईमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पाकिस्तानी विरोधी कथावस्तुको फिल्म भएको कारण देखाउँदै ती देशले प्रदर्शन रोकेका हुन् ।

मध्यपूर्वका ती मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध इस्लामिक मुलुक पाकिस्तानसँग हार्दिक छ । निर्माताले प्रदर्शनका लागि प्रयास गरेपनि ती मुलुकले फिल्मको थिमलाई नरुचाएको जनाइएको छ ।

सन् २०२४ मा ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म ‘फाइटर’ लाई युएईबाहेकका खाडी देशले रोकेका थिए । अक्षय कुमारको ‘स्काइ फोर्स’ र जोन अब्राहमको ‘द डिप्लोम्याट’लाई पनि रोक लगाइएको थियो ।

साथै, आर्टिकल ३७०, टाइगर ३ र कश्मिर फाइल्सजस्ता चर्चित भारतीय फिल्मलाई पनि मध्यपूर्वका मुलुकले प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

धुरन्धर रणवीर सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित