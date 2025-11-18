थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा झडप : ९ जना थाई सैनिकको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कम्बोडियासँगको सीमा झडपमा ९ जना थाई सैनिकको मृत्यु र १२० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
- झडपका कारण लगभग दुई लाख थाई नागरिक विस्थापित भएर ८४९ शरणार्थी शिविरहरूमा शरण लिएका छन्।
- झडपले लगभग २०० अस्पताल तथा क्लिनिकहरू प्रभावित भएका छन् र गोलीबारी अझै जारी छ।
२५ मंसिर, बैङ्कक । कम्बोडियासँग चलिरहेको सीमा झडपमा ९ जना थाई सैनिकको मृत्यु हुनुका साथै १२० भन्दा बढी घाइते भएको थाई रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरासान्ट कोङ्सिरीले बिहीबार बताएका छन् ।
उनका अनुसार द्वन्द्वले लगभग दुई लाख थाई नागरिकहरूलाई विस्थापित गरे पछि उनीहरुले हाल शरणार्थी शिविरहरूमा शरण लिएका छन् ।
पत्रकारहरुको साक्षातकारमा सुरासान्टले शरण लिएकै अवस्थामा तीन शरणार्थीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको जनाउदै अहिलेसम्म ८४९ वटा शरणार्थीहरु शिविरहरू स्थापना गरिएको बताएका छन् ।
यसैबीच झडपमा लगभग २०० अस्पताल तथा क्लिनिकहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
थाइल्यान्ड सेनाका क्षत्रिय कमान्डले बिहीबार सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा कम्बोडियन सेनाले थाइल्यान्डको उबोन रत्चथानी र सिसाकेट प्रान्तका धेरै स्थानहरूमा गोलीबारी गर्दै झडप अझै जारी रहेको बताएका छन् ।
