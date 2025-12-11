+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

112/6(17.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 4 wickets

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

112/6(17.4)
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
111/10 (19.1)
VS
Lumbini Lions won by 4 wickets
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
112/6 (17.4)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

‘गोरखा’ कस्ट्युमबाट ग्लोबल मञ्चसम्म : इन्जिनियर सोनमको फेसन यात्रा

करिअर भन्नाले कि त डाक्टर, इन्जिनियर वा शिक्षक बुझिन्थ्यो । त्यसकारण सोनाम पनि इन्जिनियर बन्ने सपनाको यात्रामा थिए । र, त्यो पूरा गर्न लागिपरेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते ११:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुनै दिन फेसन डिजाइनर बन्छु भनेर सोचेका थिएनन्।

सन् २०२० सम्ममा सोनम सुब्बा लिम्बुको कथा अर्कै थियो ।

खासमा पूर्वी नेपालको इलाममा चिया खाँदै हुर्केका सोनम त्यसबेला इन्जिनियरिङ कोर्स गरिरहेका थिए । उनको भविष्यको योजना नै इन्जिनियर बन्ने थियो ।

अनि सके अस्ट्रेलिया गएर मास्टर्स, पीएचडी गर्ने र त्यसपछि इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दै स्थिर जीवन बिताउने ।

अहिले उनको कथा फेरिएको छ । उनीसँग ठोक्किने पात्रहरूमा बदलाव आएको छ । २०२० पछि उनी बिल्कुलै नयाँमा यात्रामा होमिए– फेसन डिजाइनिङ ।

यो उनको बाल्यकालीन सपना पनि थियो । सात वर्षको उमेरदेखि नै उनले यस क्षेत्रमा रुचि राख्थे। तर पनि कुनै दिन फेसन डिजाइनर बन्छु भनेर सोचेका थिएनन् । मान्छेको रुचिलाई केले छेक्न सक्छ र !

काठमाडौँ आएपछि उनले हरेक शुक्रबारको टिजीआईएफ खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सेलिब्रेटीहरूको बारेमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने गर्थे । त्यो समय फेसन डिजाइनिङलाई करिअरको रूपमा हेरिँदैनथ्यो । करिअर भन्नाले कि त डाक्टर, इन्जिनियर वा शिक्षक बुझिन्थ्यो ।

त्यसकारण सोनम पनि इन्जिनियर बन्ने सपनाको यात्रामा थिए । र, त्यो पूरा गर्न लागिपरेका थिए । २०२० मा अचानक आएको कोभिड महामारीले उनको सपनामा ब्रेक लगाइदियो ।

अझ ब्याक गिएर नै लगाइदियो । त्यो कहालीलाग्दो समयमा देशका धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने तरखरमा । उनले भने त्यही समयमा अवसर देखे । र, सम्पूर्ण ऊर्जा, जोश, जाँगर लगाएर आफ्नो बाल्यकालीन सपनाको बीउ रोप्न लागे ।

त्यो कहालीलाग्दो समयमा देशका धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने तरखरमा । उनले भने त्यही समयमा अवसर देखे । र, सम्पूर्ण ऊर्जा, जोश, जाँगर लगाएर आफ्नो बाल्यकालीन सपनाको बीउ रोप्न लागे ।

सोनम भाग्यमा पनि विश्वास गर्छन् । त्यस भन्दाबढी श्रममा । ‘कडा परिश्रम गरे बाटो आफैं राम्रो बन्दै जान्छ’ उनको विश्वास छ । उनको यात्रा ठिक त्यस्तै भइदियो । त्यसको प्रतिफल उनले पाउँदै गए । फेसन उद्योगमा प्रगति हुँदै गयो ।

यद्यपि सोनमले कुनै औपचारिक फेसन स्कुलमा गएर शिक्षा लिएका छैनन् । ‘लड्दै लड्दै सिकिन्छ’ भनेझैँ आफैँले अभ्यास गर्दै उनले यो क्षेत्रको धेरै ज्ञान हासिल गर्दै गए ।

सुरुमा उनले यो काम घरको एउटा कोठाबाट सुरु गरे ।  कोभिड कालमा बनाएका सामग्री साथीभाइलाई दिँदै उनले व्यापार विस्तार गरेका थिए ।

यदि उनीहरूले सोनमका ‘लोयल’ ग्राहक बन्दैनथे भने आज उनी यहाँसम्म नआइपुग्न सक्थे । त्यसकारण उनी आफूलाई त्यो समय विश्वास गर्ने ग्राहकप्रति विशेग आभार व्यक्त गर्छन् ।

आज उनी जहाँ छन्, त्यसको श्रेय उनै ग्राहकहरूलाई दिन्छन् ।

२०२१ मा उनले अलि ठूलो फड्को मारे । त्यसबेला उनी ‘आइडिया स्टुडियो सिजन फाइभ’ मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । एक्कासी उनलाई मिस युनिभर्स नेपालका लागि गाउन बनाउने अवसर मिल्यो ।

उनले त्यो अवसरलाई खेर जान दिएनन् । सक्दो मेहनत गरे । उनले बनाएको गाउनले नेपालमा एकदमै ठूलो चर्चा पायो । अनि फेसन उद्योगले समेत उनलाई नोटिस गर्न थाल्यो । कामहरूको प्रस्ताव आउन थाल्यो ।

सुरुका दिनमा उनले त्यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन् । यसबाट नाम कमाउने वा चर्चित हुने त झन सोचेकै थिएनन् । उनको एउटै ध्याउन्न थियो- हरेक दिन, महिना वा वर्षमा आफ्नो कामलाई अघिल्लो भन्दा अझै राम्रो बनाउने । दिनको १८ देखि २० घण्टासम्म गरेको मेहनतको नतिजा उनले छोटो समयमै देखे ।

सुरुका दिनमा उनले त्यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन् । यसबाट नाम कमाउने वा चर्चित हुने त झन सोचेकै थिएनन् । उनको एउटै ध्याउन्न थियो- हरेक दिन, महिना वा वर्षमा आफ्नो कामलाई अघिल्लो भन्दा अझै राम्रो बनाउने । दिनको १८ देखि २० घण्टासम्म गरेको मेहनतको नतिजा उनले छोटो समयमै देखे ।

उनको अर्को सफलताको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली कलाको प्रदर्शन हुनु हो । अहिलेसम्म उनले नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय पेजेन्ट्रीहरूसँग काम गरिसकेका छन् ।

हालै मात्र मिस कस्मो इन्टरनेसनल २०२५ भियतनाममा उनले डिजाइन गरेको राष्ट्रिय कस्ट्युम ‘टप १५’ भित्र पर्न सफल भयो । उनका अनुसार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय कस्ट्युम टप १५ भित्र परेको यो पहिलो अवसर हो।

त्यस कस्ट्युम बनाउन उनले गोरखा दरबारको काष्ठकला (आँखीझ्याल) बाट प्रेरणा लिएका थिए । नेपालको काष्ठकला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्नुपर्छ भनेर त्यो कस्ट्युम बनाएको उनी सुनाउँछन् ।

त्यससँगै उनले मिस युनिभर्स २०२३ की विजेता सेनिस पलासिओस (निकारागुवा) र मिस ग्लोब २०२४ (पेरु) का लागि पनि डिजाइनरको रूपमा काम गर्ने अवसर पाइसकेका छन् ।

आफ्नो रुचिलाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेका सोनमले इन्जिनियर बन्ने आफ्नो सपनालाई पनि पूरा गरे । केहीअघि सम्म पनि उनी अन्नपूर्ण अस्पताल र नेपाल सरकारसँग आबद्ध भएर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा इन्जिनियरका रूपमा पनि कार्यरत थिए । इन्जिनियर भएर काम गर्दा पनि उनले निकै प्रशंसा बटुले ।

तर पनि उनलाई आफ्नो रूचिले बढी तान्यो । फलतः उनले अहिले सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यसयता भने उनी पूर्णरूपमा फेसन डिजाइनिङको यात्रामा छन् ।

अब जसरी हुन्छ सोनम नेपालको फेसन उद्योगलाई अझ माथि लैजाने सोचमा छन् । उनको अनुभवमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले आर्थिक वृद्धि र आयका हिसाबले पनि फेसन उद्योग धेरै राम्रो भइसकेको छ ।

त्यसको गतिलो उदाहरण त उनी आफैं‍ पनि छन् । अहिले उनी आफैंले २० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरिकाले रोजगारी दिइरहेका छन् ।

अब अर्को वर्ष नै त्यो संख्यालाई उनी ५० जना पुर्‍याउन चाहन्छन् ।

यसरी कोभिड महामारीले बदलिदिएको जीवन यात्राको वहाबलाई उनले नयाँ उचाइमा पुर्‍याइसकेका छन् । रूचिको क्षेत्रमा केही गर्न पाउँदा खुसी पनि छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मिस कोस्मोको ‘राष्ट्रिय पोशाक’ प्रतिस्पर्धामा नेपाल उत्कृष्ट १५ मा (तस्वीर)
सोनाम सुबा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शिवपुरीमा हराएका ३ जनाको उद्धार

शिवपुरीमा हराएका ३ जनाको उद्धार
साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : एपीएफले आज ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडसँग खेल्दै

साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : एपीएफले आज ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडसँग खेल्दै
आरजु देउवाको दाबी- मेरो घरमा नोट जलेको होइन

आरजु देउवाको दाबी- मेरो घरमा नोट जलेको होइन
‘मानसिक रोगीहरूले मविरुद्ध मुद्दा हाले’

‘मानसिक रोगीहरूले मविरुद्ध मुद्दा हाले’
सर्वोच्चलाई पूर्वगृहमन्त्री लेखकको जवाफ- घुसपैठले बल प्रयोग भयो, मेरो भूमिका छैन

सर्वोच्चलाई पूर्वगृहमन्त्री लेखकको जवाफ- घुसपैठले बल प्रयोग भयो, मेरो भूमिका छैन
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट क्षतिग्रस्त संसद् भवनको अवलोकन

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट क्षतिग्रस्त संसद् भवनको अवलोकन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित