शिवपुरीमा हराएका ३ जनाको उद्धार

२५ मंसिर, काठमाडौं । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हराएका तीन जनाको उद्धार गरिएको छ ।
निकुञ्जको पानीमुहान क्षेत्रमा हाइकिङका २ महिला र १ पुरुष गरी तीन जनाको उद्धार गरिएको नेपाली सेनाले बताएको छ ।
पानीमुहानबाट शिवपुरी हाइटतर्फ जाने क्रममा बाटो बिराए उनीहरू हराएको सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाको चन्दननाथ गणसहित निकुञ्ज प्रशासन र नेपाल प्रहरीसहितको टोलीले उनीहरूको उद्दार गरेको हो ।
उनीहरूलाई मध्यराति शिवपुरी पिक इलाकामा फेला पारी प्रहरीलाई बुझाइएको सेनाले जनाएको छ ।
