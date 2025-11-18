+
हुम्लाको सीडीओ कार्यालयमा टाँसियो जेनजी शहीदहरूको नाम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १७:०५

२५ मंसिर, हुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा जेनजी सुशासन शहीदहरूको नामावली सूची टाँसिएको छ ।

गत भदौ २३ र२४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाएका ४५  जेनजी शहीदहरूको नामावली सूची जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा टाँसिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शहीद घोषणा गरिएका ४५ जना जेन जी शहीदहरूको नाम कार्यकक्षमा टाँसिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

जेनजी शहीद हुम्ला
प्रतिक्रिया
