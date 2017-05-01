‘हर्ष’ र ‘अभिमन्यू’ ले अहिलेसम्म कति कमाए ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । खगेन्द्र लामिछाने र वर्षा राउत अभिनित फिल्म ‘हर्ष’ ले घरेलु बक्सअफिसमा पछिल्लो शनिबारसम्म २८ लाख ७६ हजार २८३ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
सोही अवधिसम्म फिल्मका ८ हजार ७६६ वटा टिकट बिकेका छन् ।
कामेश्वर चौरासिया स्टारर फिल्म ‘अभिमन्यू : च्याप्टर १’ ले पछिल्लो शनिबारसम्म २१ लाख १० हजार २०५ नेरु ग्रस कमाएकोछ । यो फिल्मका ६ हजार ६८६ टिकट बिकेका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सिनेपाः बक्सअफिसले सोमबार यो तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो ।
