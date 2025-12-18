+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?

‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले शुक्रबार र शनिबार सिनेपाः बक्सअफिसमा बलियो डेब्यू गरेको छ । धेरैपछि कुनै हलिउड फिल्मले २ करोडमाथिको सप्ताहन्त ओपनिङ गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १४:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हलिउडको ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले नेपालमा ७० लाख अग्रिम टिकट बिक्रीसहित २ करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • बलिउडको ‘धुरन्धर’ ले नेपालमा ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • ‘अवतार ३’ को समीक्षामा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ र यसको भविष्य अन्योलपूर्ण छ।

काठमाडौं । हलिउडको ‘अवतार ३’ र बलिउडको ‘धुरन्धर’ ले नेपाली बक्सअफिसमा उत्साहजनक कमाइ गरिरहेका छन् । ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले शुक्रबार र शनिबार सिनेपाः बक्सअफिसमा बलियो डेब्यू गरेको छ ।

मिश्रित समीक्षाको बाबजुद १९७ मिनेट रनटाइमको ‘अवतार’ को तेस्रो श्रृंखलाको ओपनिङ आफैमा आक्रामक हो । रिलिज अघि नै फिल्मले नेपालमा ७० लाखको अग्रिम टिकट विक्री गरेको थियो ।

फिल्मले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार मध्यान्हसम्म नेपालमा २ करोड २० लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । धेरैपछि कुनै हलिउड फिल्मले २ करोडमाथिको सप्ताहन्त ओपनिङ गरेको हो ।

तरपनि फिल्मको रिभ्यू मिश्रित भएकाले यो फिल्म कति अघि जान्छ भन्ने कुरामा अन्योल छ ।

रणवीर सिंह र अक्षय खन्ना स्टारर बलिउडको फिल्म ‘धुरन्धर’ ले नेपालमा आइतबार मध्यान्हसम्म ७ करोड ६० लाख ग्रस कमाइ गरेको छ । धेरैपछि कुनै हिन्दी फिल्मले नेपालमा यति राम्रो कमाइ गरेको हो ।

अवतार ३ धुरन्धर बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण

‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण
हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’

हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’
‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख

‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख
रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु

रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु
विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)

विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)
‘अवतार ३’ को ट्रेलर : पाण्डोरा ग्रहमा नावी आदिवासीसँग घमासान युद्धको कथा

‘अवतार ३’ को ट्रेलर : पाण्डोरा ग्रहमा नावी आदिवासीसँग घमासान युद्धको कथा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित