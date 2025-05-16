‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार’ को तेस्रो श्रृंखला शुक्रबारदेखि विश्वभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । नेपालमा ११ दिनअघि नै यो फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्री सुरु भैसकेको छ ।
यस्तोमा, ‘अवतार : फायर एण्ड एस’ को पर्खाइ नेपाली दर्शकमाझ पनि देखिन्छ । यसको स्पष्ट संकेत, मंगलबार दिउँसोसम्म विक्री भएको टिकट संख्या र ग्रस कलेक्सनलाई लिएर देख्न सकिन्छ ।
मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा यो फिल्मका ८ हजार ३४६ वटा टिकट बिक्री भैसकेका छन् । त्यति टिकट बिक्रीबापत फिल्मले ३६ लाख ४० हजार ४८० रुपैयाँ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
विहिबार बेलुकासम्म फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्रीले ४५ देखि ५० लाख सजिलै नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली र भारतीय फिल्मपछि तेस्रो ठूलो वित्तिय आकार ओगट्ने हलिउड फिल्मले नेपालमा त्यति परिमाणको टिकट बिक्री गर्नु भनेको आफैमा उच्च हो । फिल्मले पहिलो सप्ताहन्तमा राम्रै कमाइ गर्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
१९७ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई जेम्स क्यामरुनले निर्देशन गरेका हुन् । यसका अघिल्ला दुई श्रृंखलामा सर्वकालिन धेरै कमाउने विश्व फिल्मको उत्कृष्ट ५ को सूचीमा पहिलो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
