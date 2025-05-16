+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख

नेपाली र भारतीय फिल्मपछि तेस्रो ठूलो वित्तिय आकार ओगट्ने हलिउड फिल्मले नेपालमा त्यति परिमाणको टिकट बिक्री गर्नु भनेको आफैमा उच्च हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वले पर्खिरहेको फिल्म 'अवतार : फायर एण्ड एस' शुक्रबारदेखि विश्वभर प्रदर्शनमा आउँदैछ।
  • नेपालमा ११ दिनअघि एड्भान्स टिकट बिक्री सुरु भई मंगलबार बिहानसम्म ८ हजार ३४६ टिकट बिक्री भइसकेका छन्।
  • फिल्मले टिकट बिक्रीबाट ३६ लाख ४० हजार ४८० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ र पहिलो सप्ताहन्तमा राम्रो कमाइ गर्ने प्रक्षेपण छ।

काठमाडौं । विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार’ को तेस्रो श्रृंखला शुक्रबारदेखि विश्वभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । नेपालमा ११ दिनअघि नै यो फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्री सुरु भैसकेको छ ।

यस्तोमा, ‘अवतार : फायर एण्ड एस’ को पर्खाइ नेपाली दर्शकमाझ पनि देखिन्छ । यसको स्पष्ट संकेत, मंगलबार दिउँसोसम्म विक्री भएको टिकट संख्या र ग्रस कलेक्सनलाई लिएर देख्न सकिन्छ ।

मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा यो फिल्मका ८ हजार ३४६ वटा टिकट बिक्री भैसकेका छन् । त्यति टिकट बिक्रीबापत फिल्मले ३६ लाख ४० हजार ४८० रुपैयाँ नेरु ग्रस कमाएको छ ।

विहिबार बेलुकासम्म फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्रीले ४५ देखि ५० लाख सजिलै नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली र भारतीय फिल्मपछि तेस्रो ठूलो वित्तिय आकार ओगट्ने हलिउड फिल्मले नेपालमा त्यति परिमाणको टिकट बिक्री गर्नु भनेको आफैमा उच्च हो । फिल्मले पहिलो सप्ताहन्तमा राम्रै कमाइ गर्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

१९७ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई जेम्स क्यामरुनले निर्देशन गरेका हुन् । यसका अघिल्ला दुई श्रृंखलामा सर्वकालिन धेरै कमाउने विश्व फिल्मको उत्कृष्ट ५ को सूचीमा पहिलो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

अवतार ३
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु

रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु
विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)

विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)
‘अवतार ३’ को ट्रेलर : पाण्डोरा ग्रहमा नावी आदिवासीसँग घमासान युद्धको कथा

‘अवतार ३’ को ट्रेलर : पाण्डोरा ग्रहमा नावी आदिवासीसँग घमासान युद्धको कथा
बहुप्रतीक्षित हलिउड फिल्म ‘अवतार ३’को ट्रेलर सार्वजनिक

बहुप्रतीक्षित हलिउड फिल्म ‘अवतार ३’को ट्रेलर सार्वजनिक
३४ अर्ब बजेटको ‘अवतार ३’ पुसमा आउने, यस्तो छ पहिलो झलक

३४ अर्ब बजेटको ‘अवतार ३’ पुसमा आउने, यस्तो छ पहिलो झलक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित