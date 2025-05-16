+
थाइल्यान्डको शर्त : युद्ध रोक्न कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १६:२६

  • थाइल्यान्डले कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नु पर्ने बताएको छ।
  • दक्षिण पूर्वी एसियाली झडपमा कम्तिमा ३२ जनाको मृत्यु र आठ लाख विस्थापित भएका छन्।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशले शनिबारदेखि युद्धविराम गर्न सहमत भएको दाबी गरेका थिए।

१ पुस, बैङ्कक । थाइल्यान्डले एक हप्ता भन्दा लामो घातक झडप पछि दुई राष्ट्रहरू बीचको लडाइँ रोक्नको लागि कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नु पर्ने बताएको छ ।

थाई क्षेत्रमा आक्रमणकारीको रूपमा, कम्बोडियाले पहिले युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै थाई विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता माराती नालिता अन्डामोले बैङ्ककमा पत्रकारहरूसँगको साक्षातकारमा कम्बोडियाले पनि सीमामा खनन गर्ने प्रयासमा ‘इमानदारीपूर्वक’ सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस महिना दक्षिण पूर्वी एसियाली छिमेकीहरू बीचको लडाइँले सैनिक र नागरिकहरू सहित कम्तिमा ३२ जनाको ज्यान लिनुका साथै करिब आठ लाख विस्थापित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रत्येक पक्षले आत्म–रक्षा र नागरिकहरू माथि आक्रमणको आरोप लगाउँदै झडपलाई उक्साएकोमा अर्कोलाई दोष दिएका छन् ।

कम्बोडियाले भने हाल सम्म थाइल्यान्डको बयानमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यस वर्षको सुरुमा सीमा द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता दुई देश शनिबार देखि युद्धविराम गर्न सहमत भएको दाबी गरेका थिए ।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले आफ्नो देशले वासिङ्टनको सहभागितामा आसियान क्षेत्रीय अध्यक्ष मलेसियाको युद्धविराम पहललाई समर्थन गरेको बताएका थिए ।

तर पछिल्लो समयमा बैङ्ककले ट्रम्पको युद्धविराम दावीलाई अस्वीकार गरेको भने डिसेम्बर–७ देखि दैनिक पुनः लडाइँ जारी छ ।

कम्बोडिया थाइल्यान्ड युद्धविराम
