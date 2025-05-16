राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति रोक्न अल्पकालीन आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ पुस,बुटवल । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति गर्न मंसिर २५ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
शर्माका अनुसार प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक जनार्दन पन्थीले दायर गरेको रिटमा पुस ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । ८ गतेसम्म नियुक्तिको प्रकृयाअघि नबढाउन र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबारे आगामी सुनुवाइमा छलफलपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।
