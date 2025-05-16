+
English edition
+
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति रोक्न अल्पकालीन आदेश

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १७:१८
  • उच्च अदालतले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर २५ गते उपकुलपति नियुक्ति सूचना जारी गरेको थियो।
  • प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक जनार्दन पन्थीले दायर गरेको रिटमा पुस ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ।

१ पुस,बुटवल । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति गर्न मंसिर २५ गते सूचना जारी गरेको थियो ।

शर्माका अनुसार प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक जनार्दन पन्थीले दायर गरेको रिटमा पुस ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । ८ गतेसम्म नियुक्तिको प्रकृयाअघि नबढाउन र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबारे आगामी सुनुवाइमा छलफलपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
