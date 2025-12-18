हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि देशभरका हलमा नेपाली भाषाको फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको बहुप्रतीक्षित ‘अवतार ३’ प्रदर्शनमा आएका छन् ।
पाका अभिनेता गणेश उप्रेतीले ९ वर्षपछि पुनरागमन गरेको फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई सोसल ड्रामा जनरामा राखिएको छ । अर्जुन घिमिरेको डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्मको रनटाइम १४० मिनेट र सर्टिफिकेट युनिभर्सल छ ।
पारिवारिक कथावस्तुको यो फिल्म भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने पात्रहरूको कथावस्तुमा आधारित छ । सुशासन र सहि प्रणाली स्थापना गर्नको लागि पात्रले गर्ने संघर्षको चित्रण यसमा छ ।
गणेश उप्रेतीसहित दीपाश्री निरौला, रमेश उप्रेती, सरिता गिरी लगायतको अभिनय यसमा छ । पछिल्लो समय र्यापर बालेनले गाएको ओएसटी गीतको कारणले पनि यो फिल्म चर्चामा छ ।
अवतार : फायर एण्ड एस’
विश्वचर्चित हलिउड श्रृंखला ‘अवतार’ को तेस्रो श्रृंखला हो । जेम्स क्यामरुन निर्देशित विज्ञान कथामा आधारित यो फिल्म काल्पनिक पाण्डोरा ग्रहको कथावस्तुमा आधारित छ ।
उक्त ग्रहका आदिवासीले आफ्नो भूगोल र संस्कृति जोगाउन गर्ने संघर्ष, पृथ्वीबाट गएका मानिससँगको लडाइको कथा यसमा छ । तपाईंले ‘अवतार’ का अघिल्ला दुई श्रृंखला हेर्नुभएको छ भने यो फिल्म रुचिकर हुनसक्छ ।
१९७ मिनेट रनटाइमको यो फिल्ममा साम वर्थिङ्टन, जोय साल्दाना, सिगौर्नी वीभर, स्टीफन ल्याङ, केट विन्सलेटको अभिनय छ ।
