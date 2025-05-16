राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका पूर्वसभापति गुप्ता रौतहट–१ बाट कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस

७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नं.–१ बाट राष्ट्रिय अपाङ कोषका पूर्व सभापति एवं मधेशमा कांग्रेसको प्रचारविभाग प्रमुख नितेश कुमार गुप्ताको नाम पनि सिफारिस भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, अवसर र आत्मसम्मानका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको हुँदा पार्टीले आफ्नो मूल्यांकलन गरेर सिफारिस गरेको गुप्ताले बताए ।
क्षेत्रीय समितिबाट सिफारिस भएको उनको नामलाई जिल्लाले पनि प्रदेश समितिमा पठाएको छ ।
रौतहट–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ गुप्ता सहित कृष्णप्रसाद यादव, रामेश्वर प्रसाद यादव र सन्तु यादव सिफारिस भएको छ ।
समानुपातिकतर्फ जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा खुल्ला समूहबाट गरी बिन्दु साहनी, रामकपाल यादव, शान्ति देवी, भुवन गिरि क्षेत्री, शहनाज खातुन, निरजित सिंह, विवेक रवि र विजय सिंहको नाम सिफारिस भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा लागि चिरञ्जीवी प्रसाद सिंह (अल्पसंख्यक/खुल्लाबाट) र नरेन्द्र पासवान (दलितबाट) सिफारिस गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4