+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका पूर्वसभापति गुप्ता रौतहट–१ बाट कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १४:१८

७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नं.–१ बाट राष्ट्रिय अपाङ कोषका पूर्व सभापति एवं मधेशमा कांग्रेसको प्रचारविभाग प्रमुख नितेश कुमार गुप्ताको नाम पनि सिफारिस भएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, अवसर र आत्मसम्मानका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको हुँदा पार्टीले आफ्नो मूल्यांकलन गरेर सिफारिस गरेको गुप्ताले बताए ।

क्षेत्रीय समितिबाट सिफारिस भएको उनको नामलाई जिल्लाले पनि प्रदेश समितिमा पठाएको छ ।

रौतहट–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ गुप्ता सहित कृष्णप्रसाद यादव, रामेश्वर प्रसाद यादव र सन्तु यादव सिफारिस भएको छ ।

समानुपातिकतर्फ जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा खुल्ला समूहबाट गरी बिन्दु साहनी, रामकपाल यादव, शान्ति देवी, भुवन गिरि क्षेत्री, शहनाज खातुन, निरजित सिंह, विवेक रवि र विजय सिंहको नाम सिफारिस भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा  लागि चिरञ्जीवी प्रसाद सिंह (अल्पसंख्यक/खुल्लाबाट) र नरेन्द्र पासवान (दलितबाट) सिफारिस गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनुषामा एक अस्पतालसहित ४ औषधि पसललाई कारबाही

धनुषामा एक अस्पतालसहित ४ औषधि पसललाई कारबाही
नागरिकले सन्त्रासबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

नागरिकले सन्त्रासबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ
गिल, अभिषेक र अर्शदीप विजय हजारे ट्रफीका लागि पञ्‍जाबको टोलीमा समावेश

गिल, अभिषेक र अर्शदीप विजय हजारे ट्रफीका लागि पञ्‍जाबको टोलीमा समावेश
मतदाताको संख्यामा ५.६५ प्रतिशतले वृद्धि

मतदाताको संख्यामा ५.६५ प्रतिशतले वृद्धि
सर्वपक्षीय सरकार माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सर्वपक्षीय सरकार माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’को व्यवस्थाबारे सुझाव

सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’को व्यवस्थाबारे सुझाव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित