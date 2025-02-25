News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ पुस, काठमाडौं । पञ्जाबले विजय हजारे ट्रफीका लागि १८ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। टोलीमा भारतका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा र अर्शदीप सिंह समावेश छन्। पञ्जाबले डिसेम्बर २४ मा महाराष्ट्रविरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुआत गर्नेछ।
यी तीन खेलाडीसँगै पञ्जाबले प्रभसिमरन सिंह, नमन धिर, अनमोलप्रीत सिंह, रामनदीप सिंह, सानभिर सिंह र हरप्रीत ब्रारजस्ता शक्तिशाली ब्याटर तथा अलराउन्डरलाई पनि टोलीमा राखेको छ। बलिङ आक्रमणको नेतृत्व गुर्नूर ब्रार र कृष भगतले गर्नेछन्।
गिल, अभिषेक र अर्शदीपको उपलब्धता भने स्पष्ट छैन। भारतले जनवरी ११ देखि न्युजिल्यान्डविरुद्ध तीन एकदिवसीय र त्यसपछि जनवरी २१ देखि पाँच टी–२० खेल्ने तालिका रहेको छ। गिल एकदिवसीय टोलीको कप्तान रहनेछन् भने अभिषेक र अर्शदीप टी–२० टोलीमा छन्।
गत सिजन क्वार्टरफाइनलमा पराजित पञ्जाबले यसपटक लिग चरणका सबै सात खेल जयपुरमा खेल्नेछ। अर्शदीप अघिल्लो संस्करणमा पञ्जाबका सर्वाधिक विकेट लिने बलर थिए।
पञ्जाबको समूहमा छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा र मुम्बई छन्। लिग चरणका खेल जनवरी ८ मा सकिनेछन् ।
टोली घोषणा भए पनि पञ्जाबले अहिलेसम्म कप्तानको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
-क्रिकइन्फोबाट
