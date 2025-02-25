थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विराटनगर किंग्सले नेपाल प्रिमियर लिग दोस्रो संस्करणमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले पराजित गरी लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ।
- जनकपुर बोल्ट्सले १३६ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२६ रन मात्र बनाउन सक्यो।
- विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ४ ओभरमा ११ रन दिएर ४ विकेट लिए भने सूर्य तामाङले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए।
८ मंसिर, काठमाडौं । थ्रिलिङ म्याचमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्समाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै विराटनगर किंग्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करणमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ ।
विराटनगरले जनकपुर बोल्टसलाई जारी एनपीएलमा ९ रनले पराजित गरेको हो । साविक विजेता जनकपुरको यो लगातार दोस्रो हार हो ।
विराटनगरले दिएको १३६ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर बोल्ट्सले पूरै २० ओभरमा खेल्दा ९ विकेट गुमाएर १२६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
जनकपुरका लागि लफ्टी इतनले ४२ रन बनाए पनि जिताउन सकेनन् ।
विराटनगरका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले चार ओभरमा केवल ११ रन दिएर ४ विकेट लिए । यस्तै, सूर्य तामाङले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए ।
