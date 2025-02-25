इंग्लिस प्रिमियर लिगमा एस्टन भिल्लाले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हरायो

काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा एस्टन भिल्लाले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराएको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा भिल्लाले युनाइटेडलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
भिल्लाको जितमा दुवै गोल मोर्गान रोजर्सले गरे। युनाइटेडका म्याथ्युस कुन्हाले एक गोल गरे ।
पहिलो हाफको ४५औं मिनेटमा मोर्गानले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछिको इन्जुरी समयमा कुन्हाले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
५७औं मिनेटमा मोर्गानले पुनः गोल गर्दै भिल्लालाई खेलमा अगाडि ल्याए । त्यसपछि कुनै गोल भएनन् ।
जितपछि तेस्रो स्थानको एस्टन भिल्लाको १७ खेलबाट ३६ अंक भएको छ । पराजित युनाइटेड २६ अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
