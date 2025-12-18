सञ्चारमन्त्री खरेलले देउवा, ओली र प्रचण्डलाई भेट्दै

११ पुस, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्री खरेलको सचिवालयका अनुसार बिहान साढे ९ काग्रेस सभापति देउवा, ११ बजे एमाले अध्यक्ष ओली र १२ बजे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका छ ।
यसअघि सञ्चारमन्त्री खरेल समेत सहभागी सरकारी टोलीले यी तीनवटै दलका पार्टी कार्यालय अनुगमन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4