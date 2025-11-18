+
तमिलनाडुमा सडक दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु

२०८२ पुष १० गते ११:३७

  • भारतको तमिलनाडुमा बुधबार राति सडक दुर्घटनामा परी नौ जनाको मृत्यु भएको छ।
  • तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले मृतक परिवारलाई तीन–तीन लाख र घाइतेलाई एक–एक लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
  • कर्नाटकको चित्रदुर्ग जिल्लामा भएको अर्को सडक दुर्घटनामा कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते भएका छन्।

१० पुस, काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा सडक दुर्घटनामा परी नौ जनाको मृत्यु भएको छ ।

कुड्डालोर ल्लिाको एलुथुर गाउँमा पर्ने त्रिची–चेन्नई नेशनल हाईवेमा बुधबार राति भएको सडक दुर्घटनामा परी नौ जनाको मृत्यु भएको हो ।

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका नागरिकप्रति शोक व्यक्त गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री सार्वजनिक राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई तीन–तीन लाख रूपैयाँ र गम्भीर घाइते भएकालाई जनही एक–एक लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिने घोषणा गरेका छन् ।

स्थानीय खबरअनुसार बुधबार राति त्रिचीबाट चेन्नई जाँदै गरेको सरकारी बसको अघिल्लो टायर अचानक पड्किएरपछि दुईवटा कारसँग ठोक्किएको बीबीसीले जनाएको छ ।

बुधबार राति नै कर्नाटक राज्यमा पर्ने चित्रदुर्ग जिल्लामा भएको सडह दुर्घटनामा कम्तीमा पनि ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । अन्य २४ जना घाइते भएका छन् ।

सडक दुर्घटना
