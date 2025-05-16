+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १३:३१

८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-३२ मा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।

बा. ८९ प ६३६५ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पहिचान खुल्न नसेकका ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोमबार राति मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका उनको उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीले मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गिरिबन्धु टि-स्टेट नजिक मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

गिरिबन्धु टि-स्टेट नजिक मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
ट्रकको ठक्करबाट घाइते महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु

ट्रकको ठक्करबाट घाइते महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु
मकवानपुरको अधेरीमा ट्याक्टर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते

मकवानपुरको अधेरीमा ट्याक्टर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते
भारतमा ११ वटा गाडी ठोक्किँदा १३ जनाको मृत्यु

भारतमा ११ वटा गाडी ठोक्किँदा १३ जनाको मृत्यु
मोरङका छुट्टाछुट्टै ठाउँमा सवारी दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु

मोरङका छुट्टाछुट्टै ठाउँमा सवारी दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
धादिङमा माइक्रोबस दुर्घटना, ११ जना घाइते

धादिङमा माइक्रोबस दुर्घटना, ११ जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित