काठमाडौंमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-३२ मा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
बा. ८९ प ६३६५ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पहिचान खुल्न नसेकका ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोमबार राति मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका उनको उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4