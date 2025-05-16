+
ट्रकको ठक्करबाट घाइते महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु

काठमाडौंको बल्खुमा ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

रासस रासस
२०८२ पुष २ गते १६:०५
२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खुमा ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खुमा ग२ख २०३९ नम्बरको ट्रकले बाप्र ०२–०६१ प ५८४७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा नुवाकोट घर भएकी २६ वर्षीया रोशिका न्यौपाने घाइते भएकी थिइन् । उनलाई उपचारका लागि बल्खुस्थित वयोदा अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘आज बिहान ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार न्यौपाने गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । उहाँको आज उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो,’ उनले भने ।

यसैगरी उक्त दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको वयोदा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया
