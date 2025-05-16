+
बझाङको बित्थड खेल मैदान निर्माणमा १४ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १६:०५

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका–१ मा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
  • भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरूलाई जरिवाना, कैद र बिगो असुल माग गरिएको छ।
  • खेल मैदान निर्माणमा १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगले ठहर गरेको छ।

२ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङ जिल्लाको बित्थडचिर गाउँपालिका–१ मा निर्माण गरिएको बित्थड खेल मैदानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट, तत्कालीन सव–इन्जिनियर  गणेश राज उपाध्याय र तत्कालीन लेखापाल हर्कदेव जोशीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो बराबरको जरिवाना, कैद र बिगो असुल उपरको मागदाबी लिइएको छ ।

त्यसैगरी बित्थड खेल मैदान निर्माण तथा सुधार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर बोहरा, सचिव वीरबहादुर बोहरा र कोषाध्यक्ष निलम भण्डारीलाई मुख्य कसूरदारको मतियारका रूपमा गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा सोही ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपैयाँ र संघीय सांसद विकास कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई खेल मैदान निर्माण तथा सुधार गरिएको थियो । तर, उक्त योजनामा एउटै कामका लागि एउटै उपभोक्ता समितिसँग फरक–फरक लागत अनुमानमा दोहोरो सम्झौता गरिएको, काम नगरी तथा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी रकम हिनामिना गरिएको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।

अनुसन्धानका क्रममा एउटै ग्राउण्ड कटिङ कार्यका लागि फरक–फरक गोश्वारा भौचर प्रयोग गरी १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी गरिएको तथा नगरेको काम देखाई ६७ हजार ३१७ रुपैयाँ ९२ पैसा बढी भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यसरी सरकारी तथा स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग गरी उनीहरूले कूल १४ लाख ६६ हजार ५०३ रुपैयाँ ९२ पैसाको गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

