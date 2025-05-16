+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेस्सीको भारत भ्रमण : फुटबल स्टारले आरती गरी जिते ‘फ्यान’को मन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १५:२०
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व फुटबलका महान् खेलाडी मेस्सी ‘द गोट टुर इण्डिया २०२५’ अन्तर्गत भारतको चार शहरमा तीन दिन भ्रमणमा आएर सोमबार फर्किएका छन्।
  • मेस्सीले भारतको जामनगरमा रहेको वनतारा संरक्षण केन्द्रमा परम्परागत आरती गर्दै सनातन धर्मको सम्मान गरेका छन्।
  • कोलकातामा मेस्सीलाई देख्न नपाएको प्रशंसकहरूले तोडफोड गरेपछि पश्चिम बंगालको राजनीति तरंगित बनेको छ।

विश्व फुटबलका महान् खेलाडी मेस्सी यसै साता भारत भ्रमणमा आएर । ‘द गोट टुर इण्डिया २०२५’ अन्तर्गत तीन दिन भ्रमणका लागि आएका उनी सोमबार फर्किएका छन् । भारत भ्रमणमा रहँदा उनले विदेशी संस्कृतिप्रति देखाएको सम्मानले सामाजिक सञ्जालमा यति बेला तहल्का पिटेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको तस्बिरमा मेस्सीले वनतारामा परम्परागत आरती गर्दै प्रार्थना गरेको दृश्यले विश्वभरका फ्यानको ध्यान खिचेको छ । उनका फ्यानहरूले केवल खेलकूदका लागि मात्र नभएर मानवता र संस्कृतिप्रति सम्मान देखाएको भन्दै उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

अर्जेन्टिनाका यी सुपरस्टार १३ डिसेम्बरमा भारत आएका थिए ।

पहिले २०११ को सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक भारत आउँदा उनले कोलकातामा भेनेजुएलासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए । यसपटक भने कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई र दिल्ली गरी चार शहरमा उनको सयर भयो ।

उनको कोलकाता भ्रमण विवादित पनि बन्यो । शनिबार मेस्सी कोलकाताको साल्ट लेक स्टेडियममा जाँदा उनलाई देख्न नपाएको भन्दै प्रशंसकहरूले तोडफोड गरे । मेस्सी फर्किए पनि यस घटनाले भारतको पश्चिम बंगालको राजनीति नै तरंगित बनिरहेको छ ।

तर भ्रमणको सबैभन्दा रोचक र हृदयस्पर्शी भाग भने जामनगरको वनतारा भ्रमण रह्यो, जहाँ मेस्सीले भारतीय संस्कृति र सनातन धर्मको सम्मान गर्दै परम्परागत अनुष्ठानमा भाग लिए । विश्वका ठूला उद्योगपति मुकेश अम्बानीका छोरा अनन्त अम्बानीको निमन्त्रणामा भ्रमणको अन्तिमतिर उनी आफ्ना साथीहरू लुइस सुआरेज र रोद्रिगो डे पलसहित जामनगर पुगे।

वनतारा विश्वको सबैभन्दा ठूलो वन्यजन्तु उद्धार, पुनर्वास र संरक्षण केन्द्र हो, जसलाई अनन्त अम्बानीले स्थापना गरेका हुन् । ३ हजार एकडमा फैलिएको यो केन्द्रमा सिंह, बाघ, हात्ती, चितुवा जस्ता जनावरहरूको संरक्षण गरिन्छ । उनीहरूलाई परम्परागत स्वागत गरियो, लोक संगीत, फूलको वर्षा र आरती भयो ।

वनतारामा सबै काम सनातन धर्म अनुसार देवताहरूको आशीर्वाद लिएर सुरु हुने गर्छ । मेस्सीले पनि यो परम्परालाई सम्मान गर्दै मन्दिरमा महाआरती गरे । उनले अम्बे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा र शिव अभिषेकमा भाग लिए । विशेषगरी हनुमानजीको मूर्तिअगाडि माथि टेकेर आशीर्वाद लिएको दृश्य अत्यन्त मार्मिक थियो ।

मेस्सीले पूजा थाली समातेर आरती गरे, टीका लगाए र शान्तिपूर्वक प्रार्थना गरे । धर्मले फरक पारे पनि संस्कृति र परम्पराको आदर गर्नु मानवताको सबैभन्दा ठूलो गुण हो भन्ने कुरा मेस्सीले देखाएको सम्मानले विश्वलाई सन्देश दियो ।

उनले पूजामा भाग मात्र लिएनन्, वनताराको संरक्षण कार्यको पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे। उनी जनावरहरूको केयर सेन्टर घुमे, सिंह–बाघसँग नजिकबाट भेटे र कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरे ।

मेस्सीले स्पेनिसमा भने, ‘वनताराले जनावरहरूका लागि जुन काम गरिरहेको छ, यो साँच्चै सुन्दर छ । उनीहरूलाई बचाउने, हेरचाह गर्ने तरिका प्रभावशाली छ । हामीले यहाँ अद्भुत समय बितायौँ ।’

चार शहरको भ्रमणमा लाखौँ फ्यानहरूले उनलाई स्वागत गरे । दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद र कोलकातामा उनी जहाँ गए, भीड उत्तिकै थियो ।

 

पूजा आरती भारत मेस्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्पले लगाए थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध

ट्रम्पले लगाए थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध
खगेन्द्र र रुद्रकली लिन भैरहवा आइपुग्यो जहाज

खगेन्द्र र रुद्रकली लिन भैरहवा आइपुग्यो जहाज
कारोबारसँगै बढ्यो सेयर बजार, नेप्से २६२५ अंकमा

कारोबारसँगै बढ्यो सेयर बजार, नेप्से २६२५ अंकमा
एमाले महाधिवेशन : ५ घण्टामा खस्यो ५३६ मत

एमाले महाधिवेशन : ५ घण्टामा खस्यो ५३६ मत
‘नेपाल उड, इन्टेरियर तथा फर्निचर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ शुक्रबारदेखि

‘नेपाल उड, इन्टेरियर तथा फर्निचर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ शुक्रबारदेखि
अनन्त अम्बानीले मेस्सीलाई दिए झन्डै ११ करोड भारु पर्ने दुर्लभ घडी उपहार

अनन्त अम्बानीले मेस्सीलाई दिए झन्डै ११ करोड भारु पर्ने दुर्लभ घडी उपहार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित