+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘नेपाल उड, इन्टेरियर तथा फर्निचर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ शुक्रबारदेखि

प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डका १ सयभन्दा बढी स्टल रहनेछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १४:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ४ पुसदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल उड इन्टरनेसनल एक्स्पो र १०औं नेपाल इन्टेरियर एन्ड फर्निचर एक्स्पो सुरु हुने भएको छ।
  • प्रदर्शनीमा १ सयभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका स्टल रहनेछन् र नयाँ प्रविधि तथा उत्पादनबारे जानकारी गराइने छ।
  • नेपाल हस्तकला महासंघ लगायत पाँच सहयोगी संस्थाले प्रदर्शनीलाई सहयोग गर्ने र दुई दिने सम्मेलन तथा गोष्ठी पनि आयोजना गरिने छ।

२ पुस, काठमाडौं । नेपालमा काठ, इन्टेरियर र फर्निचर उद्योगको विकास तथा आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ ‘११औं नेपाल उड इन्टरनेसनल एक्स्पो’ तथा ‘नेपाल इन्टेरियर एन्ड फर्निचर एक्स्पो’ को दसौँ संस्करण ४ पुसदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने भएको छ ।

मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टस् प्रालिले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै आएको यो बृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ४, ५ र ६ पुससम्म चल्ने छ ।

प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डका १ सयभन्दा बढी स्टल रहनेछन् । यसमा फर्निचर, प्लाइउड तथा काठ औजारका कम्पनी, ल्यामिनेट, विभिन्न कम्पनीका डिलर, सबडिलर र विक्रेताले काठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउनेछन् ।

१० वर्षदेखि हुँदै आएको यो प्रदर्शनीमा इन्टेरियर, फर्निचर, प्लाइउड, ल्यामिनेट, हार्डवेयर, काष्ठसम्बन्धी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चापदार्थ र उत्पादनको उल्लेखनीय सहभागिता रहने छ ।

आयोजकका अनुसार यस प्रदर्शनीले संसारभरिका ख्यातिप्राप्त कम्पनी तथा ब्रान्डका अत्याधुनिक वस्तु तथा प्रविधिलाई नेपाली बजारमा भित्र्याउन र स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

यसले सानादेखि ठूला उद्योगसम्मलाई आफ्ना मेसिनलाई उन्नयन गर्दै अझ बढी प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रदर्शनी सफल बनाउन नेपाल हस्तकला महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, तथा इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपालले सहयोगी संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

प्रदर्शनी अवधिभरि इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएन नेपालका विज्ञहरूद्वारा नवीनतम प्रविधि, इन्टेरियर डिजाइन, फर्निचर लगायत शीर्षकमा २ दिने सम्मेलन तथा गोष्ठी पनि आयोजना गरिने छ ।

यो प्रदर्शनीले नेपालमा हाल भइरहेको काठ, फर्निचर र इन्टेरियर क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै नयाँ प्रविधिका सामान भित्र्याउन र विदेशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भएका प्रविधिलाई नेपाली बजारमा सहजै उपलब्ध गराउन माध्यमका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा छ ।

यस प्रदर्शनीमा घर बनाउन चाहने व्यक्ति, आम नागरिकका साथै नेपालका दिग्गज आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र इन्टेरियर डिजाइनरको सहभागिता रहने छ ।

इन्टेरियर र फर्निचर उद्योग काठ नेपाल इन्टेरियर एन्ड फर्निचर एक्स्पो नेपाल उड इन्टरनेसनल एक्स्पो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन : ५ घण्टामा खस्यो ५३६ मत

एमाले महाधिवेशन : ५ घण्टामा खस्यो ५३६ मत
अनन्त अम्बानीले मेस्सीलाई दिए झन्डै ११ करोड भारु पर्ने दुर्लभ घडी उपहार

अनन्त अम्बानीले मेस्सीलाई दिए झन्डै ११ करोड भारु पर्ने दुर्लभ घडी उपहार
सभापति उम्मेदवारमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?

सभापति उम्मेदवारमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?
यूएई जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय शुल्क

यूएई जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय शुल्क
खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली लिन आएको विमान कलकत्ता डाइभर्ट

खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली लिन आएको विमान कलकत्ता डाइभर्ट
आईपीएलको मिनी अक्सनपछि कुन टिम कस्तो बन्यो ?

आईपीएलको मिनी अक्सनपछि कुन टिम कस्तो बन्यो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित