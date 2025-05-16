शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारीमा मधेशका मुख्यमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पुस ४ गते दिउँसो ४ बजे विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
- उहाँले प्रदेश सभाका सचिवलाई पत्र लेखेर विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभएको छ।
२ पुस, काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शुक्रबार (पुस ४) विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
आज (बुधबार) प्रदेश सभाका सचिवलाई पत्र लेखेर विश्वासको शुक्रबार दिउँसो ४ बजे विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4