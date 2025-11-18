+
मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सात दलीय गठबन्धन सहमत

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १५:३५

  • मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सात दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई बनाउने सहमति गरेको छ।
  • आज बिहानैदेखि चलेको छलफलमा यादवको नाममा सहमति भएको एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिएका छन्।
  • अहिले प्रदेश सांसदहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम भइरहेको छ।

१९ मंसिर, जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सात दलीय गठबन्धनभित्र सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो ।

आज बिहानैदेखि चलेको छलफलमा यादवको नाममा सहमति भएको एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए । अहिले प्रदेश सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने काम भइरहेको छ।

मधेश
