+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

मधेशमा सरकार गठन : समय घर्किन लाग्दा पनि सात दलीय गठबन्धनमा जुटेन सहमति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १५:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री दाबीका लागि सात दलीय गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन।
  • कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाका जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएका छन्।
  • प्रदेश प्रमुखले मंसिर १९ गते साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समय तोकेको छ।

१९ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश सरकारमा दाबी पेश गर्न २ घण्टा समय मात्रै बाँकी रहँदासम्म समेत सादलीय गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन ।

सात दलीय गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले दाबी गर्दै आएका छन् ।

बिहीबार मध्यान्नदेखि अबेर साँझ ८ घण्टा बैठक चलेको थियो भने आज पनि बिहानैदेखि सात दलीय गठबन्धनको बैठक जारी छ । यादव र सोनलको अडानको कारण अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको एक प्रदेश सांसदले बताए ।

यद्यपि अबको २ घण्टाभित्र कुनै एक नाममा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसअनुसार नै दाबी प्रस्तुत गर्ने ती सांसदको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले गत मंसिर १७ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आज शुक्रबार ५ बजेसम्मको लागि दाबी पेसको समय दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस
यो पनि पढ्नुहोस

पहिलो ५ वर्ष एउटै सरकार टिकेको मधेश अहिले बन्यो अस्थिरताको विम्ब
यो पनि पढ्नुहोस

दलीय खिचातानीले अस्थिर मधेश, तीन महिनाभित्र तीन सरकार ढले
यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा नेताले गुमाए संयमता : कर्मचारी कुटे, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरे
यो पनि पढ्नुहोस

होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ विवादले मधेशमा गहिरिँदै राजनीतिक संकट
यो पनि पढ्नुहोस

नियुक्तिमा मात्रै होइन, राजीनामामा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप
मधेश मधेश प्रदेश मधेश संकट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री छान्न ७ दलीय गठबन्धनको ८ घण्टा छलफल, नाम टुंगो लागेको दाबी

मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री छान्न ७ दलीय गठबन्धनको ८ घण्टा छलफल, नाम टुंगो लागेको दाबी
मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस

मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे राजीनामा घोषणा

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे राजीनामा घोषणा
विष्णु पौडेलको दाबी- मधेशमा एमाले एक्लो छैन, हुँदैन

विष्णु पौडेलको दाबी- मधेशमा एमाले एक्लो छैन, हुँदैन
मधेशका मुख्यमन्त्रीबारे सर्वोच्चको आदेशमा ओलीको आपत्ति, भने- कुन धाराको आधारमा ?

मधेशका मुख्यमन्त्रीबारे सर्वोच्चको आदेशमा ओलीको आपत्ति, भने- कुन धाराको आधारमा ?
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित