मधेशमा सरकार गठन : समय घर्किन लाग्दा पनि सात दलीय गठबन्धनमा जुटेन सहमति

१९ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश सरकारमा दाबी पेश गर्न २ घण्टा समय मात्रै बाँकी रहँदासम्म समेत सादलीय गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सात दलीय गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले दाबी गर्दै आएका छन् ।
बिहीबार मध्यान्नदेखि अबेर साँझ ८ घण्टा बैठक चलेको थियो भने आज पनि बिहानैदेखि सात दलीय गठबन्धनको बैठक जारी छ । यादव र सोनलको अडानको कारण अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको एक प्रदेश सांसदले बताए ।
यद्यपि अबको २ घण्टाभित्र कुनै एक नाममा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसअनुसार नै दाबी प्रस्तुत गर्ने ती सांसदको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले गत मंसिर १७ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आज शुक्रबार ५ बजेसम्मको लागि दाबी पेसको समय दिएको छ ।
