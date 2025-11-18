+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशमा नेताले गुमाए संयमता : कर्मचारी कुटे, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरे

प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न आउने भन्दै कांग्रेससहितका दलका सांसद कार्यकर्ताहरुले तोडफोड, कुटपिट र राष्ट्रिय झण्डा फाल्नेसम्मको गतिविधि गरेका छन् ।

0Comments
Shares
शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८२ कात्तिक २४ गते २२:२१

२४ कात्तिक, जनकपुरधाम । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नाटकीय शैलीमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सोमबार दिनभर मधेश तनावग्रस्त भयो ।

मधेश भवनभित्र दलका सांसदसहित दलका नेता कार्याकर्ताहरुरुले नाराबाजी गर्दै तोडफोड, कर्मचारी प्रहरीमाथि कुटपिट, राष्ट्रिय झण्डा फाल्नेदेखि सरकारी सम्पत्ति तोडफोड जस्ता गतिविधि गरे ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको ठूलो दल एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा दिनभर तनाव भयो ।

सोमबार बिहान ४ बजे आफू बिरामी र उपचारको लागि काठमाडौं जानुपर्ने भन्दै उनले बाहिर निस्किन खोजेकी थिइन् । उनलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले फुलको गुच्छा दिँदै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विदाइ पनि गरेका थिए ।

तर बिहान एकाएक सरकार उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एकाले संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ भइसकेको भिडियो र तस्वीरले सनसनी फैलियो । सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिए ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानी स्थित होटेल पानसमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ ग्रहण गारएकी थिइन् । साथै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले तीनजना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखबाट सपथ ग्रहण समेत गराइदिए ।

एमालेबाट लखन दास, राप्रपा नेपालकी कञ्चन विच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट बिमला अंसारी मन्त्री बनिन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई शनिबार राति करिब ११ बजेतिर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : एमालेबाहेकका दल सर्वोच्च जाने

‘मलाइ राति ११ बजेतिर नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । आज शपथ ग्रहण गराउने समय थियो,’ उनले भने, ‘तर बिहानै ४ बजेतिर प्रदेश प्रमुख बिरामी भएको भनेर मलाई फोन गर्नुभयो । मैले भने मलाई शपथग्रहण गराएर जानुस् । त्यहाँ उनीहरु घेरेर बसेका थिए । त्यसकारण उहाँ निस्केपछि मलाई होटेलमै शपथ ग्रहण गराउनु भयो । त्यहाँबाट काठमाडौं जानुभयो ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको खबर सार्वजनिकसँगै बिहानैदेखि मधेश भवनमा सात दल र तिनका नेताहरू भेला भएका थिए । दलका नेताहरु छलफलमा बसे । त्यसका कतिपय प्रदेश सांसदसहित कार्यकर्ता नाराबाजीसँगै सार्वजनिक सम्पति तोडफोडमा उत्रे । यसको कारण हो, दलहरुलाई आश्वास्त पारेर प्रदेश प्रमुखले छल्नु ।

लोसपाबाट असोज २९ मामुख्यमन्त्री नियुक्तभएका जितेन्द्र सोनलले कार्तिक २२ गते (शनिबार) सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए ।

सोही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । राजीनामा स्वीकृत भयो । तर आइतबार दिउँसोसम्म प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिनन् ।

एमालेकै कोटाबाट भण्डारी प्रदेश प्रमुख, ठूलो दल एमाले र सभामुख समेत एमालेकै रहेका कारण दलहरू सचेत थिए । पछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लागेको भन्दै दलका नेता कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुखविरुद्ध नाराबाजी र धर्ना दिए । उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको लागि दबाब दिए । साँझ कांग्रेस समेत ६ दलको कित्तामा आएर प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै खबरदारी गरे ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकाले १/२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावनाअनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् ।

तर उनले त्यस विपरीत आइतबारकै मितिमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

सोमबार बिहान उपचारको लागि जान लागेको भन्दै निस्केर होटेलमा पुगेर शपथग्रहण गराइन् । मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीको यस कार्यको चर्को आलोचना भइरहेको छ । दलहरुले मधेशको अस्मितामाथि प्रहार गरेको र संसद विघटन गर्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसदहरुबाट भएका तीन घटनाले आलोचित मधेश

प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न आउने भन्दै कांग्रेससहितका दलका सांसद कार्यकर्ताहरुले तोडफोड, कुटपिट र राष्ट्रिय झण्डासमेत फाल्नेसम्मको गतिविधि गरेका छन् ।

बिहानै मधेश भवन छिर्न नदिएपछि लोसपाका केही नेताहरुले प्रहरीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेका थिए । एकजना असई माथि भएको यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बलमे सांसदहरुबाट प्रहरीमाथि भएको घटना आफैंमा निन्दनीय रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दलका सांसदहरु पुगेर तोडफोडदेखि कर्मचारीमाथि हातपात गरेका छन् ।

हातपात गर्ने लोसपाका पूर्व प्रदेश सांसद परमेश्वर साह, लोसपा नेता जितेन्द्र झा छन् । यो भिडियो सामाजिक सञ्जजालमा भाइरल भइरहेको छ । यस्तै कांग्रेसका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विरेन्द्र सिंहले राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गरेका छन् ।

उनले छेउमा राखेको झण्डा हातले उठाएर फालेका थिए । जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यी तीनवटै अराजक घटनाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

यति मात्र होइन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको अगाडि रहेको बोर्ड, गमला लगायतको सामानहरु जसपा प्रदेश सांसद ललिता पासवान विद्रोही, लोसपा सांसद रुपा यादव लगायतले तोडफोड गरेका हुन् । दलहरुको यी यस्ता अस्वभाविक गतिविधिले दिनभर मधेश भवन तनावग्रस्त रह्यो ।

तनावको कारण नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहणको लागि आएनन् । उनी दिनभर आफ्नो गृहनगरसहित जनकपुरधाम स्थित आफ्नो डेरामा नेताकार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहे । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले मधेश भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष नरहेकाले अहिले पदभार ग्रहण नगर्ने बताए ।

‘मधेश भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष नै छैन । कार्यकक्ष व्यवस्थापन भएपछि पदभार ग्रहण गर्छु । आज दिनभर आफ्नो घरसहित जनकपुरधाम स्थित डेरामा छु’ उनले भने ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले अवैधानिक सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् । त्यसका लागि उनीसहित जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्रसहितका पाँचजना आजै काठमाडौं पुगेका छन् । भोलि रिट हाल्ने दलहरुको तयारी छ ।

मधेश
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग
मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : कर्मचारी समेत कुटिए

मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : कर्मचारी समेत कुटिए
मधेशमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आशंका, साना दल पुगे प्रदेश प्रमुख कार्यालय

मधेशमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आशंका, साना दल पुगे प्रदेश प्रमुख कार्यालय
मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा स्वीकृत

मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा स्वीकृत
विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको संकट, केहीबेरलाई रोकियो मत विभाजन

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको संकट, केहीबेरलाई रोकियो मत विभाजन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोटे दमाईले टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

भोटे दमाईले टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित