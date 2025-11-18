जसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष यादवले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अशोक कुमार यादवले जनता समाजवादी पार्टीको मधेश प्रदेश अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- यादवले मधेश केन्द्रित दलबाट देश र मधेशको विकास सम्भव नरहेको भन्दै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्।
- जसपाबाट ६ जना नेताले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुने निर्णय गरिसकेका छन्।
११ मंसिर, काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले राजीनामा दिएका छन् ।
यादवले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका घोषणा गरेका छन् ।
वर्तमान अवस्थामा मधेश केन्द्रित दलबाट देश र मधेशको विकास तथा अधिकारको रक्षा सम्भव नरहेको भन्दै यादवले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
जसपाबाट यसअघि राजेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ जना नेताले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।
श्रेष्ठसहितका नेताहरू बिहीबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुँदैछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4