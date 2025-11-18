+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

94/10(19.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim royals won by 45 runs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

94/10(19.2)
WC Series
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
139/9 (20)
VS
Sudurpaschim royals won by 45 runs
कर्णाली याक्स 2025
94/10 (19.2)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares
अशोक राईसँग अन्तर्वार्ता :

‘राजेन्द्रजीले पहिला नै सेटिङ गर्नुभएको रहेछ’

‘हाम्रो पुस्ता अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ ।चुनाव गराउँछु मात्र भनेर हुँदैन । दुनियाँले हेर्दा पनि मतदाताले आफ्नो अभिमत दबाबरहित ढंगले व्यक्त गर्न पाएका छन् भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते २०:४८

पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाएर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा कुरा नमिलेको भन्दै तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोककुमार राईले एमाले छाडेको १३ वर्ष भयो । त्यतिबेला उनीसँगै बाहिरिएका आधा दर्जन केन्द्रीय नेताहरूमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै उनीसँग थिए । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि ६ केन्द्रीय नेतासहित नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरण गर्न भन्दै पार्टी छाडेका छन् ।

जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोककुमार राई भने वार्ता गर्न खटिएका श्रेष्ठले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग सेटिङ गरेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसरी पनि सांसद बन्ने आकांक्षाले आफ्नो पार्टीका नेताहरूले पार्टी छोडेको उनको भनाइ छ । जसपा अध्यक्ष राईसँग पार्टी विभाजन लगायतका विषयमा अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद :

४० वर्षदेखिका सहयात्री राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले अर्को पार्टीमा जान यहाँको साथ छाडे, पार्टीमा खास के भएको हो ?

हिजो मात्रै राजेन्द्रजी सहित तीन जना पदाधिकारी र तीन जना केन्द्रीय निकायका साथीहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जाँदैछौं भनेर जानकारी पत्र दर्ता गराउनु भएको रहेछ ।

राजेन्द्रजीसँगको मेरो सहयात्रा लामै हो । पहिचानका मुद्दामा अडान लिएर एमालेबाट बाहिरिँदा पनि हामी साथमै थियौं । जुन उद्देश्यका निम्ति एमाले परित्याग गरेका थियौं, पहिल्लो १३ वर्षमा त्यसले व्यापकता पाएको छ र अझै गहिराइमा पुगेको छ । यद्यपि, पहिचानका मुद्दा बोकेको सशक्त पार्टीको उदय हुन सकेको छैन । हामीले पनि त्यो शक्ति आर्जन गर्न सकेका छैनौं । तथापि, धैर्य राखेर मिहिनेत गरौं भन्ने मेरो आग्रह थियो । तर उहाँहरूले पार्टी बन्दैन, बन्ने देखिएन त्यसकारण बिदा पाउँ, कसैप्रति गुनासो, आरोप वा असन्तुष्टि छैन भन्ने कुरा बैठकमा राख्नुभयो ।

तपाईंले रोक्ने प्रयास गर्नु भएन ?

मैले पार्टी एकीकरण सम्भव छैन, फुटाएर जाँदा उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैले चुनावी मोर्चा वा समाजवादी मोर्चा बनाऊँ भनेको थिएँ । मेरो यो कुरा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पटकपटक स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

हाम्रो वार्ता कमिटीका संयोजक राजेन्द्रजीले नै मोर्चाको लागि हो भने त म वार्ता गर्दिनँ, मोर्चा बनाएर लाभ छैन, मोर्चा बनाउँदा २०७४ र २०७९ मा मैले धोका पाइसकेको छु भन्नु भएपछि संकट पैदा भयो । त्यस्तो स्थितिमा केही उपाय खोज्न सकिन्छ कि भनेर मैले ‘आजै बिदा मागेर जाने’ कुरा नगरौं, त्यसो गर्दा नेतालाई शोभा पनि दिँदैन र जुन ठाउँमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि ठोस शक्ति आर्जन गर्ने अवस्था बन्दैन भनेको थिएँ ।

त्यही बीचमा दुई–चार दिन समय निकाल्ने कोसिस भयो । त्यसपछिको वार्तामा त नेकपा संयोजक प्रचण्डजी र सहसंयोजक माधवजीले मोर्चाले हुँदैन, एकतै गर्नुपर्छ भन्नु भएछ । किनारामा पुग्नु भएको देखिसकेपछि राजेन्द्रजीसँग उहाँहरूको ‘सेटिङ’ भएछ ।

एकताको पक्षमा हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरू नहुने स्थिति बन्यो । सैद्धान्तिक कुराहरू पनि बहस गरेर महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने भनिएको छ । जुन विषयवस्तुका लागि एमाले छोडेर आएका थियौं, त्यही कुरामा बहस गर्नुपर्ने देखियो । मोर्चा पनि नबन्ने भयो । त्यसपछि जति साथीहरू छुटेर जानुहुन्छ, जान दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । रोक्न सकिएन । राजेन्द्रजीले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीले एकतालाई पनि खुला राख्नुपर्छ भन्यो । सिद्धान्त, विचार र मुद्दा मिल्नेहरूसँग एकता गर्नुपर्छ भनेर पार्टी स्थापनादेखि नै निरन्तर वार्ता कमिटी बनाएर काम गर्दै आएका थियौं । तर अहिलेको एकता ‘हतारको विवाह कनपट्टिमा सिन्दुर’ जस्तो हुन्छ । एकता भनिसकेपछि पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार, नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा, नेताहरू अट्ने वा नअट्ने जस्ता कुरा आउँछन् ।

चुनाव कसरी जित्ने, संसद्‌मा कसरी पुग्ने, समानुपातिकबाटै हुन्छ कि भन्ने जस्ता कुरालाई उहाँले बढी ध्यान दिनुभएको प्रष्टै छ ।

नेकपामा १२–१३ वटा समूह मिलेर बनेको केन्द्रीय कमिटी छ । चुनावको पनि दबाबमा छौं, त्यही भएर यतिबेला चुनावी मोर्चा बनाएर जानु बुद्धिमानी हुन्छ भनेको थिएँ । यद्यपि, उहाँहरू जसरी जानुभएको छ त्यसलाई म सुसंस्कृत तरिका नै भन्छु ।

यहाँले ‘हतारको विवाह कनपट्टिमा सिन्दुर’ भन्नुभयो । राजेन्द्र श्रेष्ठले ‘भोज सकिएपछिको जन्ती जानुको के अर्थ’ भन्नुभएको छ नि ?

उहाँमा विगतमा दुई पटक हारेको पीडा थियो । मोर्चाबन्दी गर्दा चुनाव जितिँदैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष हो । चुनाव कसरी जित्ने, संसद्मा कसरी पुग्ने, समानुपातिकबाटै हुन्छ कि भन्ने जस्ता कुरालाई उहाँले बढी ध्यान दिनुभएको प्रष्टै छ ।

उहाँले नेकपाका नेतासँग पहिला नै सेटिङ गर्नुभएको रहेछ । वार्ताको नाटक त बेकार रहेछ । उहाँले क–कसको लागि के गर्नुभएको छ त्यो पछि खुल्दै जान्छ । मैले अहिले धेरै बोल्नु राम्रो हुँदैन । पहिचानको कुरामा संघर्ष गर्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरूको प्रवेश कार्यक्रमलाई शुभकामना छ ।

प्रवेश कि पार्टी एकता ?

डल्लै पार्टी जाँदा पनि एकता हुँदैनथ्यो । विलय मात्रै हुन्थ्यो । नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, हँसिया, हथौडा र तारा चुनाव चिह्न स्वीकार्नु पर्ने र मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने, नेतृत्वको हिसाबले त प्रचण्डजी र माधवजी भइहाल्नु भयो । त्यसकारण वस्तुत: त्यो एकता होइन विलय नै हुन्थ्यो । उहाँहरू अहिले जानु भनेको व्यक्तिहरूको समूहको पार्टी प्रवेश हो ।

यहाँले संयोजक वा सहसंयोजक पाएको भए एकीकरण सम्भव थियो ?

पदको बार्गेनिङ गर्दै गरेनौं । उहाँहरूले दुई जना हेडक्वार्टरमा राख्छौं भन्नुभएको थियो । बाँकीलाई सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा राख्छौं भन्नुभएको थियो । प्रचण्डजी र माधवजीलाई थाहा नै होला, हाम्रो पार्टीको जिल्ला र प्रदेश तहका साथीहरू केन्द्रीय सदस्य बनेर गइसक्नु भएको छ । त्यसो हुँदा त केन्द्रीय कमिटी एक हजार माथि जान सक्ने भयो । भलै विधानले ६०१ हुने भनिएको छ ।

यहाँले अघि दुई–दुई वटा चुनाव हारेको प्रसंग ल्याउनु भएको थियो । चुनावै जित्न त १३ वर्षअघि छोडेको एमालेबाटै सजिलो थियो नि भन्ने कुराले जसपा छाड्नेहरू बढेका हुन् कि ?

यो विषयमा त उहाँहरूलाई नै सोध्नु राम्रो होला ।

यहाँलाई, बरु एमालेमै बसेको भए संघर्ष गर्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने लाग्दै गएको हो ?

बिल्कुल होइन । यद्यपि, त्यतिबेला एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट निस्किएकामध्ये म मात्रै यो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छु । जतिसुकै कष्ट भए पनि यो पार्टीमै रहेर तपस्या गर्ने अठोट लिएको छु ।

एमाले छाडेकोमा कुनै पश्चाताप छैन । जे गरियो असाध्यै राम्रो गरियो । सही समयमा सही निर्णय गरियो भनेर सन्तुष्ट छु । किनभने, मैले एमाले छोड्ने बेलामा पहिचानको मुद्दालाई जातिवादसँग जोड्ने, तिरस्कार, बहिस्कार, अपमान गर्ने मात्र होइन दमन गर्ने स्थिति थियो । आज पहिचानको व्याख्या सुन्न सबै उत्सुक छन्, सुन्ने धैर्य राख्छन् । त्यति बेला मलाई जातिवादी भन्ने साथीहरू म भन्दा सशक्त भएर पहिचानको व्याख्या गरिरहेको देख्छु । पहिचान भनेको जातिवादी होइन राष्ट्रिय एजेन्डा रहेछ,  राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने, सबैलाई सम्मान र पहिचान दिने कुरा रहेछ भन्ने सनैसनै बुझ्दै गएका छन् । मैले जुन उद्देश्यका लागि एमाले छोडेको थिएँ त्यो विषय विस्तारित हुँदैछ, बौद्धिक क्षेत्र र जनतासम्म पुगेको छ ।

पहिचानको मुद्दा जनताले मन पराएको भए त यहाँहरूले चुनाव जित्नुपर्ने होइन र ? २०७९ मा यहाँले सुनसरीबाट चुनाव त जित्नु भयो, तर एमालेको समर्थनमा । मुद्दा लोकप्रिय भएको भए जसपाले मत किन पाएन ?

नेपालमा मुद्दागत आधारमा मत दिनसक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । हाम्रो चुनाव प्रणाली नै मुद्दा होइन तामझाम, प्रशासनको दुरुपयोग, पैसा–पाखुराबाट प्रभावित हुने खालको छ । यो चुनाव प्रणालीले मुद्दाको औचित्य मापन गर्दैन । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा नतिजा संगठनको व्यापकता र उम्मेदवारमा निर्भर गर्छ ।

तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । महाकालीको मुहान र बाँधमा जम्मा हुने पानी बाँडफाँटको सिद्धान्त तय गरेर मात्र सन्धि गर्नुपर्छ भनेका थियौं । कसैले महाकाली सन्धिपछि ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’ भने, कसैले ‘वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्छ’ भने । त्यही मुद्दालाई लिएर एमाले विभाजित भएर माले बन्यो । त्यस्तो राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर जाँदा मालेले एक सिट पनि जितेन ।

राजेन्द्रजीले नेकपाका नेतासँग पहिला नै सेटिङ गर्नुभएको रहेछ । वार्ताको नाटक त बेकार रहेछ । उहाँले क–कसको लागि के गर्नुभएको छ त्यो पछि खुल्दै जान्छ ।

यति संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा नबोकेको मतदाताले अहिले नै पहिचानको मुद्दा बोक्ने प्रश्नै आउँदैन । किनकि, पहिचानको मुद्दा त अलि कठिन, जटिल वा बुझाउनै पर्ने किसिमको छ । यसमा तुरुन्तै प्रतिफल खोज्यौं भने जति साथीहरूले मलाई छोडेर जानुभयो त्यस्तै अवस्थामा पुगिन्छ ।

मुद्दा मिल्ने भनिएका डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरूसँगको सहकार्य पनि लामो गएन । एमालेबाट बाहिरिएका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई पनि यहाँ रोक्न सक्नु भएन नि ?

आदर्शका कुरा र व्यावहारिक यथार्थ फरक हुँदो रहेछ । सिद्धान्त, दर्शन, विचार वा मुद्दा मिलेपछि जेसुकै खपेर बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर व्यावहारिक यथार्थ नेतृत्वको कार्यशैली (पद्धतिमा चल्छ कि चल्दैन, वा स्वेच्छाचारी छ कि छैन)ले गर्दा पनि सँगै बस्ने कि छुट्टिने भन्ने निर्धारण गर्दो रहेछ ।

उपेन्द्र यादवजीबाट बाबुरामजी, महन्थ ठाकुरजी र पछि म छुट्टियौं । यो सैद्धान्तिक विमति भएर होइन, विल्कुल कार्यशैलीले गर्दा हो । एमालेबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको पनि कार्यशैलीकै कारण हो ।

त्यतिबेला मैले बाबुरामजीलाई अहिले नै ननिस्कनु ठिक हुन्छ, उपेन्द्रजीका कमी–कमजोरीलाई सच्याउने, सुधार्ने प्रयत्न गरौं भनेको थिएँ । बाबुरामजीले म अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेँ भन्नुभयो । म पनि त्यसरी नै निस्किएँ ।

यहाँले एमालेबाट बाहिरिने बेलामा ‘फोडेको होइन, छोडेको’ भन्नुभएको थियो । राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पनि जसपा छोडेको जानकारी गराएका छन् । सैद्धान्तिक मतभेद होइन भनिसकेपछि अध्यक्षकै कार्यशैली मन नपरेको छोडेको देखियो होइन ?

हुनसक्छ । तर मेरो कार्यशैलीमा भन्दा पनि उहाँहरूले लिखित रूपमै पार्टी नबन्ने भयो, बन्ने छाँटकाँट छैन भन्नेमा जोड दिनुभएको छ । बालुवाबाट तेल निकाल्ने भने जस्तै हो भन्नुभएको छ ।

चीनले मरुभूमिलाई हरियाली बनाएको भिडिओ हेरेको थिएँ । बालुवामा पनि हरियाली हुनसक्छ बरु प्रविधिमा पो समस्या छ कि ? उहाँहरूको गुनासोभन्दा पनि यहाँले प्रश्न गरेजस्तोे मेरै कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने पो छ कि ? यो मुद्दा बोक्न नेतृत्वमा जेनजी पुस्ता पो आउनुपर्ने हो कि ? मुद्दा वैज्ञानिक छ भने स्थापित गर्ने कार्यशैली वा नेतृत्व फेर्नुपर्ने हो कि ?

नेतृत्व छाड्न तयार हुनुहुन्छ ?

विल्कुल छु । लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेनजी पुस्ताको नेतृत्व छानिसक्यो ।

जसपाले कहिले छान्छ त ?

हामी सल्लाह गर्छौं । हतार गर्नु हुँदैन । यान्त्रिक र नाटकीय पनि हुनु भएन । सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पनु पर्छ । हाम्रो पुस्ता अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ ।

साँच्चै अभिभावकीय भूमिका बस्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो ?

अहिले होइन, उपेन्द्र यादवजीबाट अलग्गिने बित्तिकै मैले प्रस्ताव गरेको हुँ । साथीहरूले पार्टीस्थिर भएपछि अरू नेतृत्व ल्याउने बारेमा सोचौंला भनेपछि मात्रै जिम्मेवारी लिएको हुँ । म बिना यो पार्टी चल्दैन भन्ने मेरो मान्यता छैन । कुनै व्यक्ति नभएर पार्टी वा देश नचल्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रो पुर्खाले भनिसकेकै छ त– राजा मरेर राज, काजी मरेर काज खाली हुँदैन ।

एकीकरण वा मोर्चाबन्दी भन्ने कुराले जसपा विभाजित भयो । राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको बहिर्गमनपछि जसपा एक ढिक्का छ ?

दुई खालको विचार छलफलमा आएको सही नै हो, एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जाने र अर्को एकीकरण गरेर जाने । पार्टी विभाजन गरेर एकीकरणमा जाने पक्षमा म थिइनँ । एकीकरण गर्ने साथीहरू बाहिरिनु भयो । जसपा अहिले एक ढिक्का छ ।

जसपाले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकल चिह्नबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ । जसपालाई आफ्नो चुनाव चिह्नमा विश्वास नभएर उन्मुक्ति पार्टीको लिएको हो ?

सम्पूर्ण मतदाता साक्षर भएको भए पार्टी वा उम्मेदवारकै नाममा भोट गर्न सकिन्थ्यो होला । निरक्षर मतदातालाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चुनाव चिह्न लिनु परेको हो । यसमा विश्वास र अविश्वासको प्रश्नै आउँदैन । हामीले तीन वटा पार्टी मिलेर मुलुक बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई पिसेर धुलोपिठो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जाँतो (चकिया) रोजेका हौं ।

आगामी फागुनमा निर्वाचन होला ?

त्यतिबेला एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट निस्किएकामध्ये म मात्रै यो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छु । जतिसुकै कष्ट भए पनि यो पार्टीमै रहेर तपस्या गर्ने अठोट लिएको छु । एमाले छाडेकोमा कुनै पश्चाताप छैन ।

फागुनमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधिकारिक मान्छे म होइन । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । उहाँले हुन्छ कि हुन्छ भनिरहनु भएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले यही जिम्मेवारीका लागि प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित चुनाव हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।

त्यस्तो चुनावका लागि सरकारले काम गरेको छ त ?

सर्वदलीय बैठक बोलाएर गरेका छौं भनिरहनु भएको छ । कामको विवरण पनि दिनु भएको छ । तर स्थिति के छ भने जेलबाट भागेका पाँच हजार जति अपराधीहरू बाहिरै छन् । लुटिएको हतियार फिर्ता भएको छैन । अराजकता छँदैछ । शान्ति सुव्यवस्थालाई चुनौती दिने व्यक्ति–शक्ति देखापरेकै छन् ।

त्यो भनेको यहाँको पूर्वपार्टी एमाले र जेनजी हो ?

यहाँले नाम लिनुभएको भन्दा बाहेकबाट पनि शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने चेतावनी आइरहेकै छ नि । जस्तो दुर्गा प्रसाईं प्रक्राउ परे । मान्छेले निर्वाध हिँड्डुल गर्न र आफ्नो मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न घटना घटिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, चुनाव गराउँछु मात्र भनेर हुँदैन । दुनियाँले हेर्दा पनि मतदाताले आफ्नो अभिमत दबाबरहित ढंगले व्यक्त गर्न पाएका छन् भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ । अन्य काम छोडेर भए पनि ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले काम त गरिरहेको छ तर पर्याप्त छैन । ढुक्क हुने परिणाम आएको छैन ।

एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पुनर्स्थापना पनि विकल्प हो ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला सर्वमान्य हुन्छ । सर्वोच्चले विभिन्न प्रावधान हेरेर फैसला देला । तर फैसला आजै चाहियो त भन्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिज्यूले दलहरूको समेत सहमतिमा २१ फागुनमा चुनाव गराउने गरी सरकार बनाउनु भएको हो । सबै चुनावतिरै केन्द्रित हुँदै गएको अवस्था पनि हो । हाम्रो पार्टी चुनावको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रश्नमा त केही बोल्न कुरा आएन । संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा जाने हाम्रो नीति छैन ।

पुनर्स्थापना पनि भएन र फागुन २१ मा चुनाव पनि भएन भने आगामी राजनीति कसरी जाला ?

यस्तो अमुक कुरामा अनुमान गर्नु मलाई नकारात्मक लाग्छ । म सकारात्मक सोच्ने मान्छे भएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्नेमै छु ।

तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

अशोक राई जनता समाजवादी पार्टी जसपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीको पार्टीबीच चुनावी मोर्चाबन्दी

अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीको पार्टीबीच चुनावी मोर्चाबन्दी
इस्तियाक पक्षको सहमति बिनै नेकपा-जसपा एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्दै

इस्तियाक पक्षको सहमति बिनै नेकपा-जसपा एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्दै
पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार

पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार
जसपा बैठक आज पनि, पार्टी एकताबारे छलफल

जसपा बैठक आज पनि, पार्टी एकताबारे छलफल
अशोक राई उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफलमा

अशोक राई उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफलमा
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफलपछि अशोक राईले बोलाए बैठक

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफलपछि अशोक राईले बोलाए बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित