+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रूसी राष्ट्रपति भारत आउँदै गर्दा चीन पुगे फ्रान्सका राष्ट्रपति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते ११:०५

१८ मंसिर, काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आज भारत भ्रमणमा आउँदै गर्दा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रो चीन पुगेका छन् ।

उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा म्याक्रोले युक्रेनमा युद्धविरामका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने र व्यापार सम्बन्धमा कुराकानी गरेको बताइएको छ ।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार म्याक्रो र उनकी पत्नी ब्रिजेटलाई सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनले ग्रेट हल अफ द पीपुलमा स्वागत गरेका छन् ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति सन् २०१७ मा पद सम्हालेपछि चौथोपल्ट चीन यात्रामा छन् । उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि कियाङसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ ।

म्याक्रोले युक्रेनमा युद्धविरामका लागि भूमिका निर्वाह गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । यसै साता फ्रान्सका विदेशमन्त्री जां–नोएल बगोले भनेका थिए, ‘चीन हामीजस्तै सुरक्षापरिषद्को सदस्य हो । हामी चाहन्छौं कि चीनले यद्धविरामका लागि रूसमाथि दबाब बनाओस् । विशेष गरी भ्लादिमिर पुटिन युद्धविरामका लागि तयार होउन् ।’

शान्ति वार्ता र सबै देशको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानको कुरा गर्दै आए पनि चीनले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणको आलोचना गरेको छैन ।

पश्चिमा देशहरू चीनमाथि रूसलाई युद्धमा सहयोग पुर्‍याउन आर्थिक सहयोग र रक्षा उद्योगका लागि महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण उपलब्ध गराइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

इम्यानुएल म्याक्रो भ्लादिमिर पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ पुटिनको भारत भ्रमण तालिका, रक्षा वार्ता प्राथमिकतामा

यस्तो छ पुटिनको भारत भ्रमण तालिका, रक्षा वार्ता प्राथमिकतामा
स्मल हेभन स्कुलमा अन्तरविद्यालय एथलेटिक्स सुरु

स्मल हेभन स्कुलमा अन्तरविद्यालय एथलेटिक्स सुरु
मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रहरी सहायक हबल्दारको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रहरी सहायक हबल्दारको मृत्यु
सौराहा घुम्न आएकी एक किशोरीको होटलको चौथो तलाबाट खसेर मृत्यु

सौराहा घुम्न आएकी एक किशोरीको होटलको चौथो तलाबाट खसेर मृत्यु
कान्ति राजमार्ग २० मंसिरदेखि ६० दिन बन्द हुने

कान्ति राजमार्ग २० मंसिरदेखि ६० दिन बन्द हुने
रूसी राष्ट्रपति पुटिन आज भारत आउँदै, ‘हाई अलर्ट’मा सुरक्षा अंग

रूसी राष्ट्रपति पुटिन आज भारत आउँदै, ‘हाई अलर्ट’मा सुरक्षा अंग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित