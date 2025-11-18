+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

175/8 (20)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim won by 18 runs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

175/8(20)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
175/8 (20)
VS
Sudurpaschim won by 18 runs
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

इस्तियाक पक्षको सहमति बिनै नेकपा-जसपा एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते २१:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता सहमतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
  • दुई दलबीच नीतिगत सहमतिका विषयहरू पहिल्याइएको र सहमतिको खाका तयार पार्ने जिम्मा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालालाई दिइएको छ।
  • जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरू नेकपासँग एकताको पक्षमा नभएको बताउँदै पार्टीमा छलफल नगरी टुंगो लगाउन नहुने बताउँछन्।

५ कात्तिक, काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक पक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताका लागि तयार नहुँदै सहमतिका लागि प्रक्रिया भने अघि बढेको छ ।

जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक सकिए लगत्तै दुई दलको वार्ता सुरु भएको थियो ।

सोमबार र मंगलबार जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले एकताका लागि विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयको आधारमा जसपाले गठन गरेको वार्ता कार्यदलले नेकपासँग बुधबारदेखि छलफल सुरु गरेको थियो । जसपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

बुधबार र बिहीबार भएको दुई दलको वार्तामा जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राई भने सहभागी भएनन् । जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले नेकपासँग भएको वार्तामा सहभागी नभएको जानकारी गराए ।

जसपाका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ सहित अन्य सदस्यहरू रेनु यादव, रणध्वज कन्दङ्गवा र पर्शुराम बस्नेत सहभागी थिए । नेकपाका तर्फबाट बुधबारको छलफलमा नेकपाका तर्फबाट देव गुरुङ, बेदुराम भूसाल, प्रमेश हमाल, प्रकाश ज्वाला, शक्ति बस्नेत र गिरिराजमणि पोख्रेल सहभागी भए ।

बिहीबारको बैठकपछि दुई दल एकतान्मुख भएको नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरसँग बताए । हिजोको बैठकले एकताको लागि सहमति तयार पार्ने जिम्मेवारी नेकपाबाट ज्वाला र जसपाबाट श्रेष्ठलाई दिएको छ ।

‘अब सहमति अन्तिम टुंगोमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । अब वार्ता समितिमा सहमतिपत्रलाई फाइनल गर्ने गरि बसाइँ हुन्छ,’ ज्वालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार

दुई दलको वार्तामा नीतिगत सहमतिका विषयहरू पहिल्याउने कार्य समेत भइसकेको छ ।

समाजवादी कार्यक्रमलाई पार्टीको लाइनको रुपमा रूपमा स्वीकार्ने, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको अबलम्बन, विगतमा कमी–कमजोरीको समीक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध, सुशासन समृद्धिका लागि अघि बढ्ने नीतिगत सहमति दुई दलमा भएको छ ।

साथै, संविधान संशोधनको विषयलाई पनि एकताका लागि सहमतिको एजेण्डा बनाइएको छ । अग्रगामी एजेन्डा र जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सुशासनको मुद्दालाई समेत समेटेर एकताको सहमति गर्न लागिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले एकताका लागि नेकपासँग एकताका लागि अघि बढिरहँदा सोही दलको अर्को पक्ष भने एकीकरणको पक्षमा देखिएको छैन । विचार र सिद्धान्त मिल्नसक्ने शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने नीति पार्टीको भएपनि नेकपासँग एकता नै गर्ने गरी बैठक नभएको जसपाका एक नेता बताउँछन् ।

दलहरूसँग एकता, कार्यगत एकता, मोर्चा, चुनावी सहकार्य गर्ने उद्देश्यले जसपा नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी, नाउपा लगायतसँग प्रारम्भिक कुराकानी गरिएको ती नेताले जानकारी गराए ।

उनी भन्छन्,‘एकता गर्ने हो भने पहिले खाका आउनुपर्ला नि । अहिलेसम्म एकताको कुरा शून्य छ,’ जसपाका शीर्ष तहका ती नेताले भने, ‘कार्यकारिणी समितिमा १/२ जनाले नेकपासँग मिल्ने भनेर हुन्छ र ? पार्टी अध्यक्ष स्वयं मिल्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’

जसपाका उपमहासचिव प्रदीप यादव पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरणको पक्षमा नभएको ती नेताले बताए ।

विगतमा एकीकृत समाजवादीसँग समेत जसपाले एकताका लागि संवाद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले पार्टीको नामप्रति असहमति राखेका थिए ।

नेकपाका नेता ज्वालाका अनुसार दलको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ मा असहमति राखेका छैनन् । ज्वाला भन्छन्,‘ हामीले उहाँहरूको सबै बुझ्ने कुरा त भएन । वार्ता समितिमा सबै व्यक्तिहरू एकताको निम्ति तयार हुनुहुन्छ ।’

ज्वालाका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग जसपाका अध्यक्ष अशोक राई बीचमा छलफल भएर एकताका लागि थप आधार बनेको हो ।

दुई दलमा भएको विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी एकताको टुंगो लगाउने विषयले समेत जसपामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कुनै दलसँग एकताका लागि भएका संवाद र मोडालिटी पहिले दलमा ल्याएर छलफल गरेर मात्रै टुंगिने महासचिव मोहम्मद इतिस्याक राई बताउँछन् ।

‘त्यहाँ भएको पदाधिकारी बैठकमा आउनुपर्‍यो । एकताको मोडालिटी ब्लुप्रिन्ट आउनुपर्ने विषय हो नि,’ महासचिव राईले भने ।

अशोक राई जनता समाजवादी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मोहम्मद इस्तियाक राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार

पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार
जसपा बैठक आज पनि, पार्टी एकताबारे छलफल

जसपा बैठक आज पनि, पार्टी एकताबारे छलफल
अशोक राई उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफलमा

अशोक राई उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफलमा
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफलपछि अशोक राईले बोलाए बैठक

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफलपछि अशोक राईले बोलाए बैठक
नेकपामा आबद्ध हुन भीम रावल सकारात्मक, अशोक राईलाई पनि समेट्ने तयारी

नेकपामा आबद्ध हुन भीम रावल सकारात्मक, अशोक राईलाई पनि समेट्ने तयारी
अशोक राईलाई प्रचण्ड-माधवको एकता प्रस्ताव, राईले बोलाए केन्द्रीय समिति बैठक

अशोक राईलाई प्रचण्ड-माधवको एकता प्रस्ताव, राईले बोलाए केन्द्रीय समिति बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित