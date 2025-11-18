मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

१६ मंसिर, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात् २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत नलिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छन् ।
आज साँझ ५:३० बजे मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवासमा पत्रकार सम्मेलन राख्न लागिएको हो ।
विश्वासको मत लिने अथवा राजीनामा गर्नेबारे आज दिनभर मुख्यमन्त्री यादवले पार्टीभित्र र कानुनविदहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
राति ८ बजे नै इमेलमार्फत सर्वोच्चको परमादेश प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आइसकेको छ । आज राति ८ बजे २४ घण्टा समय समाप्त हुँदैछ ।
यदी उनले विश्वासको मत नलिए र राजीनामा समेत नगरेको खण्डमा राति ८ बजे उनी पदमक्त हुने छन् ।
