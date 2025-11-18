+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

126/10 (16.5)
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Chitwan won by 48 runs

विराटनगर किंग्स 2025

126/10(16.5)
vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
126/10 (16.5)
VS
Chitwan won by 48 runs
Won चितवन राइनोज 2025
174/5 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

मधेश केन्द्रित दल चुनावी गठबन्धनको तयारीमा

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि चुनावलाई एकमात्र विकल्प मानेर आफूहरू देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटिसकेको बताए । तर, मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीच पार्टी एकीकरणको सम्भावनालाई भने उनले अस्वीकार गरे ।

0Comments
Shares
केशव सावद केशव सावद
२०८२ मंसिर १० गते १९:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका दलहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल र सिट समायोजनमा छलफल गरिरहेका छन्।
  • मोर्चाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले चुनावी गठबन्धनको अन्तिम स्वरूपबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको र चुनाव मिति निश्चित नभएसम्म अन्य दलसँग तालमेल अनिश्चित रहने बताए।
  • जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटेको र सरकारले सहज राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

१० मंसिर, काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका दलहरू आशन्न निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले २१ फागुनका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलीय रूपमा एक्ला–एक्लै आन्तरिक तयारीमा जुटेका मोर्चाआवद्ध दलका नेताहरूले चुनावी तालमेलको सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

मोर्चाको घटक लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पार्टीले चुनावी गठबन्धन र एकताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । प्रारम्भमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ भित्र सिट समायोजनमा ध्यान केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ ।

‘चुनावी गठबन्धन गरेर या विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एकता नै गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । हाम्रो गठबन्धन एकता अथवा सिट एडजस्टमेन्ट मोर्चाभित्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी एउटा बलियो गठबन्धन होस्, बलियो समझदारी होस् भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’

यद्यपि, नेता शुक्लले गठबन्धनको अन्तिम स्वरूपबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको र चुनावको निश्चित मिति तय नभएसम्म अन्य विचार मिल्ने दलहरू सँगको तालमेल पनि अनिश्चित रहने प्रतिक्रिया दिए ।

‘पहिलो तालमेल–एकता मोर्चाभित्रै हुन्छ । त्यसपछि विचार मिल्ने अन्य दलहरूसँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । किनभने २१ फागुनमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा ठोकुवा गर्ने स्थिति चाहिँ छैन ।’

नेता शुक्लले लोसपा चुनावमा भाग लिन तयार रहे पनि हाल ग्रामिण क्षेत्रमा राजनीतिक सभा र सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने त्रासमुक्त वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

सरकारले जतिसक्दो चाँडो पछिल्लो परिस्थिति सामान्यीकरण गरेपछि चुनावी तयारीलाई पूर्ण गतिमा बढाइने पनि शुक्लले बताए । उनले उम्मेदवारहरूको लागि लोसपाले ‘सर्भे’ को काम जारी राखेको जानकारी दिए ।

‘हामीले चुनावमा भाग लिन्छौं भन्ने निर्णय गरेका छौं । हामी आफ्नो तयारीमा छौं क्यान्डिडेटहरूको बारेमा सर्भे गरिरहेका छौं,’ नेता शुक्लले भने, ‘तर जनता र राजनीतिक व्यक्तिको सम्पर्क, सम्पर्कको तरिका जुन हुन्छ, त्यो स्थिति अझै बनिसकेको छैन । हामी त्यसैको प्रतिक्षामा छौं ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि चुनावलाई एकमात्र विकल्प मानेर आफूहरू देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटिसकेको बताए । यद्यपि, उनले निर्वाचनका लागि सरकारले सहज राजनीतिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने र जेलबाट फरार कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हतियार फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामी निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छौं, जसपा नेपाल निर्वाचन नै एउटा विकल्प हो भन्ने मान्यता भएको पार्टी हो । पार्टीले चुनावलाई केन्द्रित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरू खटाई सकेको छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनु पर्‍यो । जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी अझै पनि बाहिर छन् । सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियार बाहिरै छन् । सबै फिर्ता ल्याउने जिम्मा सरकारको हो ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ का सदस्य दलहरूसँग चुनावी तालमेलका लागि सहकार्य गर्न खुला रहेको पनि बताए । आवश्यकताअनुसार पार्टीले एक्लै वा गठबन्धनमा चुनाव लड्ने रणनीति अपनाउने उनको भनाइ छ ।

‘तालमेलका लागि हामी खुला छौं । निर्वाचन छ, सबै अपनाइन्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा सदस्य छौं । मोर्चाले आपसी सहकार्य, गठबन्धन, तालमेलका अभ्यासहरू गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ताको दिनसम्म ती बाटाहरू रहिरहन्छ । तसर्थ, हामी तालमेल पनि गर्न सक्छौं । एक्लै पनि चुनाव लड्छौं ।’

‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ को अर्को घटक जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले पनि चुनावी गठबन्धनका लागि कुनै प्रतिबन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने भए पनि परिस्थिति र क्षेत्रगत बाँडफाँटको आधारमा छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा छौं । मोर्चामा गठबन्धन हुन पनि सक्छ । कुनै त्यो रेस्ट्रिक्सन होइन, गठबन्धन हुन पनि सक्छ, नहुने पनि होइन,’ महासचिव सिंहले भने, ‘अब परिस्थिति कस्तो बन्छ । कुन–कुन क्षेत्र कसले लिने, त्यो एउटा निधो हुन्छ । त्यो अनुसारले हामी गठबन्धन गर्न पनि सक्छौं ।’

सिंहले जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी स्वरूप संगठनात्मक गतिविधि र भेलाहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘चुनावको तयारी हामी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हरेक जिल्लामा संगठनात्मक गतिविधि सुरु भएको छ । जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलादेखि गाउँपालिका–नगरपालिका हुँदै वडासम्म सम्मेलन र भेलाहरू गर्दैछौं ।’

जनमतका महासचिव सिंहले मोर्चामा आवद्ध दलहरूसँग पार्टी एकताको सम्भावना भने तत्काल नरहेको बताए । ‘चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको कुरा छुट्टै हो,’ मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीच एकीकरणको सम्भावनाबारे अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘मोर्चामा गठबनधन हुन सक्छ । एकताको कुरा हुँदै हुँदैन । अहिले एकताको कुरा छैन ।’

जसपा नेपालका महासचिव सुमनले पनि मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीच पार्टी एकीकरणको सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । ‘पार्टी एकताका लागि कुनै अभ्यास चलेको छैन । चुनावी तालमेल त हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले एकीकरणको कतै कुनै प्रयास र अभ्यास चलिरहेको छैन ।’

तराई–मधेशलाई आधार क्षेत्र बनाएका विभिन्न सात दलहरूले २१ चैत ०८१ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका थिए ।

मोर्चामा तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी थिए ।

नाउपामा विवाद बढेपछि मोर्चामा आवद्ध अन्य दलहरूले रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता दिएका थिए । हाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपाल नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन् ।

मोर्चामा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेश चन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि आवद्ध छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मधेश मधेशवादी दल
लेखक
केशव सावद

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

४० दिनका लागि भर्ना हुँदै १ लाख ३० हजार बढी म्यादी, एक महिना पहिल्यै सेना परिचालन

४० दिनका लागि भर्ना हुँदै १ लाख ३० हजार बढी म्यादी, एक महिना पहिल्यै सेना परिचालन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १० लाख बढीले गर्दैछन् पहिलो पटक मतदान

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १० लाख बढीले गर्दैछन् पहिलो पटक मतदान
आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन कार्यतालिका, ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता

आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन कार्यतालिका, ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता
जेनजी आन्दोलनपछिको चुनाव : कुन शक्तिको सामर्थ्य कति ? के-के छन् चुनौती ?

जेनजी आन्दोलनपछिको चुनाव : कुन शक्तिको सामर्थ्य कति ? के-के छन् चुनौती ?
चुनावका लागि ५ अर्ब बजेट स्वीकृत

चुनावका लागि ५ अर्ब बजेट स्वीकृत
चुनावी चिन्ता : के निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ ?

चुनावी चिन्ता : के निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित