दलीय खिचातानीले अस्थिर मधेश, तीन महिनाभित्र तीन सरकार ढले

मधेशमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्र तीनवटा सरकार ढलेका छन् । यी तीन सहित प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षमा मधेशमा चारवटा सरकार ढले । अब पाँचौं सरकार निर्माणको तयारी सुरु भएको छ ।

शैलेन्द्र महतो
२०८२ मंसिर १७ गते १७:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले १७ मंसिरमा सदनमा राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
  • यादवको विवादित कार्यकाल २२ दिन मात्र रह्यो र यो मधेशमा तीन महिनामा तेस्रो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा हो।
  • मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार एमालेले सरकार गठन गरेको छ र सातदलीय गठबन्धन भित्र मुख्यमन्त्रीबारे विमर्श भइरहेको छ।

१७ मंसिर, काठमाडौं । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज सदनमा राजीनामा घोषणा गरेका छन् । कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

२४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा शपथ लिएका यादव सर्वोच्चको परमादेश पश्चात २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । झण्डै उनको यो विवादित कार्यकाल २२ दिन रह्यो ।

उनी लगायत पछिल्लो तीन महिना यता सदनमा यसरी नै तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छ । भदौ २३ गतेको जेनजीको आन्दोलन यता मधेश झन् अस्थिर बनेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षमा मधेशमा चारवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । जसमा जेनजी आन्दोलन पश्चात मात्र तीन सरकार परिवर्तन भएको हो ।

जेनजीको आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा दिएको राजीनामा प्रकरण पश्चात मधेश यो स्थितिमा आइपुगेको हो ।

मधेशमा नेताले गुमाए संयमता : कर्मचारी कुटे, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरे

जेनजी आन्दोलन पश्चात् अवस्था समान्य बनेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामाको कुरा फेरे । पार्टीले दबाब दिएर साथ छाडेपछि बाध्य भएर असोज २८ गते विश्वासको मत लिने बहानामा सदनमा आफ्ना धारणा राख्दै सिंहले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यो सरकारले झण्डै १६ महिना कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।

त्यसपछि असोज २९ गते लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा सत्ता गठबन्धन जनमतका दुई सांसदको अनुपस्थिति र माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि सोनलले अन्नतः राजीनामा घोषणा गर्नु परेको थियो ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले आफ्नै पार्टी निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द मण्डललाई प्रयोग गरी असोज २३ गते राति गोप्य रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।

मधेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चले सम्बोधन गरेका चार प्रश्न

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामीको बहाना गरी उपचारको लागि काठमाडौं निस्किन लागेर बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । त्यस यता सातदलीय गठनबन्धनको आन्दोलनले मधेश भवन अशान्त बनेको थियो ।

होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ विवादले मधेशमा गहिरिँदै राजनीतिक संकट

तीनवटै सरकारले फेरि सदनमा विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखेपछि राजीनामा गर्नु परेको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका १–१ सांसद छन् ।

नियुक्तिमा मात्रै होइन, राजीनामामा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको सरकार एमालेले गठन गरेपछि उसलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मात्र साथ दिएको थियो । बाँकी काँग्रेसहितको छुट्टै सातदलीय गठबन्धन छ । अब सातदलीय गठबन्धन भित्रको मुख्यमन्त्री बन्नेबारे दलहरु भित्र विमर्श भइरहेको छ ।

मधेशमा अस्थिर सरकारले कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । मातहतका निकायले राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन ।

सत्ताको किचलोले मधेश अशान्त, एमाले र सातदलीय गठबन्धन आमनेसामने
सभामुखको गरिमा गिराउँदा गुम्यो पद
मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त

अस्थिर सरकार मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

