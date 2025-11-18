+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

144/8 (20)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

144/8(20)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
144/8 (20)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

माओवादी कर्णाली संसदीय दलका नेता शर्माको राजीनामा स्वीकृत

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हरेका शर्मा रुकुम पश्चिम (ख)बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनी जनार्दन शर्माका भाइ नाता पर्छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १६:१९
कर्णाली माओवादी संसदीय दलको बैठक

१७ मंसिर, सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले छिट्टै दलको नेता तोक्ने निर्णय गरेको छ । नेता शर्माले बिहीबार बिहान मात्रै राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो ।

नेता शर्माले दलका सचेतक जिसीलाई सम्बोधन गरेर उनकै ह्वास्स एपमा राजीनामा पठाएका थिए । उनले राजीनामा दिनको कारण भने खुलाएका छैनन् । ‘म राजकुमार शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दल नेताको पदबाट राजीनामा दिएको ब्यहोरा अवगत गराउँद छु,’ शर्माले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हरेका शर्मा रुकुम पश्चिम (ख)बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनी जनार्दन शर्माका भाइ नाता पर्छन् ।

पछिल्लो समय प्रचण्डको साथ छोडेका जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा लागेपछि उनले दलको नेताबाट राजीनामा दिएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।

४० सदस्य कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन् । शर्माले पार्टी छाडे पनि पछिल्लो समय माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि अव सो पाटीमा १३ जना नै सांसद रहने छन् ।

एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का समेत माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल समेत सहभागी थिए ।

यस अधि कर्णालीमा जनार्दन शर्मा प्यानको पार्टी प्रदेश सभामा पकड थिए । प्रदेश सभाका १३ जना सांसद मध्य ११ जना शर्माको पक्षमा उभिएका थिए । तर जनार्दनले पार्टी छोड्दा उनको पक्षमा राजकुमार शर्मा मात्रै उभियाका छन् ।

बुधवारको बैठकमा शर्मा बाहेक दलको सबै सांसदहरू सहभागी थिए ।

जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा लागेपछि उनले दलको नेताबाट राजीनामा दिएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।

राजकुमार शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित