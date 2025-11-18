देशको विकास गर्न विचारभन्दा नेतृत्व महत्वपूर्ण हो: कुलमान घिसिङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देश विकासका लागि विचारभन्दा नेतृत्व महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
- उनले २००७ सालदेखि ७५ वर्षमा नेपालले ७५ गुणा आर्थिक वृद्धि गरेको तर भारत र चीनले क्रमशः १५० र ३५० गुणा वृद्धि गरेको उल्लेख गरे।
- कुलमान घिसिङले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक क्रान्तिमा नेपाल असफल भएको र सही व्यक्तिको छनोट नहुँदा देश बन्न नसकेको बताए।
१७ मंसिर, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा सभाका प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देश विकासका निम्ति विचारभन्दा नेतृत्व महत्वपूर्ण कुरा भएको बताएका छन् ।
२००७ सालयताको ७५ वर्षमा अनेकपटक विचार र प्रणालीहरू परिवर्तन भए पनि देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको चर्चा गर्दै उनले सही व्यक्तिको छनोट नहुँदा देश बन्न नसकेको बताए ।
‘हामीले ७५ वर्षमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन हेर्यौं । राजनीतिक परिवर्तन गर्न हाम्रा नेताहरू सफल देखिनुभयो । तर, आर्थिक क्रान्तिमा असफल बन्नुभयो,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा ठूलठूलो भाषण गर्न सक्ने व्यक्ति विकासको नेतृत्व गर्न असफल हुँदै आए । परिणाममुखी राजनीतिक कसैले गरेनन् ।’
उनले २००७ आसपासको समयमा नेपालसँगै भारत र चीनमा राजनीतिक परिवर्तन भएको बताउँदै ७५ वर्षमा उनीहरूले निकै ठूलो आर्थिक विकास गरेको चर्चा गरे ।
‘२००७ सालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आयो । भारत र चीनमा पनि ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए । ७५ वर्षमा चीनले आफ्नो जीडीपीको ३५० गुणा र भारतले १५० गुणा वृद्धि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले ७५ वर्षमा ७५ गुणा मात्र वृद्धि गर्न सक्यो । यहीँनेर हामी चुक्यौं ।’
