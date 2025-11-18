रीमा बनिन् कुलमान समर्थित पार्टीको केन्द्रीय सदस्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट रीमा विश्वकर्मा कुलमान घिसिङ समर्थित ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् ।
पार्टीको ५१ जना पदाधिकारीको विवरणमा बर्दियाकी रीमाको नाम पनि उल्लेख छ । बुधबार अपरान्ह मात्र रीमाले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
यसको पुष्टि रीमा आफैले अनलाइनखबरसँग गरिन् । ‘म औपचारिकरुपमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी छु’ उनले भनिन् ।
स्रोतका अनुसार रीमाले बुधबार अपरान्ह मात्र नाममा साइन गरेकी हुन् । यसबाहेक, यो पार्टीमा डकुमेन्ट्री फिल्ममेकर तथा रियालिटी शोका निर्माता श्री गुरुङ र फिल्ममेकर किरण विक पनि सदस्य छन् ।
रीमाको कुरा गर्दा, उनी पछिल्लो समय टिभी कार्यक्रम होस्टमा ब्यस्त थिइन् । केही फिल्मको तयारी पनि गरिरहेकी थिइन् ।
पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा अरु सबै सदस्य रहने गरि ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने तयारीमा छ । केही दिनमा दर्ता हुने एक सदस्यले जानकारी दिए ।
