‘ब्याक डेट’ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवले होटलमा लिए शपथ

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटेलमै शपथ गराएकी हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते ७:४१

२४ कात्तिक, काठमाडौं । रातारात नियक्त भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एक होटलमै शपथ लिएका छन् ।

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटलमै शपथ गराएकी हुन् ।

आइतबारको मितिमा यादवलाई ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटलमा आज बिहान सबेरै शपथ गराएकी हुन् । उनलाई आइतबारकै मिति राखेरै आजै बिहानीपख नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पदबाट राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि भने प्रदेश प्रमुख भण्डारी अस्वस्थ भएको भन्दै आज बिहानै जनकपुरबाट काठमाडौं प्रस्थान गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बिदाइ गरेका थिए ।

त्यसक्रममा पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै सोनलले प्रदेश प्रमुख भण्डारी स्वस्थ भएपछि थप राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए ।

तर, लगत्तै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक भएको हो । त्यसपछि होटलमै शपथ गराएको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको हो ।

आफूले उपचारका लागि बिदाइ गरेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियक्त गरेर शपथ खुवाएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनलले भने मधेश प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेल खेलेको आरोप लगाएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरोजकुमार यादव
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
मधेशमा एमाले, संघीय समाजवादी र राप्रपाबाट एक–एक मन्त्री नियुक्त

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका सरोज यादव नियुक्त

मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारी उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं प्रस्थान

मधेश सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दलहरूको खबरदारी

प्रचण्डको हस्तक्षेपले मधेशका सांसद् वाक्क, यस्तो छ विद्रोहको कारण

मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए राजीनामा

मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए राजीनामा

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

