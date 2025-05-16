+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई इथियोपियाको सर्वोच्च सम्मान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते ८:३८

२ पुस, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इथियोपियाको सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको छ । यसबारे मोदी स्वयंले आफ्नोे एक्स ह्यान्डलमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।

‘मलाई ‘ग्रेट अनर निशान अफ इथियोपिया’ का रूपमा यस देशको सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विश्वको अति–प्राचीन र समृद्ध सभ्यताद्वारा सम्मानित गरिनु मेरालागि अत्यन्तै गौरवको कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री मोदी जोर्डन भ्रमणका दौरान मंगलवार इथियोपिया पुगेका थिए । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद अलीले राजधानी अदिस अबाबामा उनको स्वागत गरेको र आफैं गाडी चलाएर शहरको साइन्स म्युजियम लगेर गएका बीबीसीले जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार भारत र इथियोपियाबीच द्विपक्षीय व्यापार र सहयोग बढाउने विषयमा छलफल हुनुका साथै कयौं एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तीन देशको औपचारिक भ्रमणमा छन् । जोर्डन हुँदै इथियोपिया पुगेका उनी अब ओमान जाने छन् ।

नरेन्द्र मोदी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोदी र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?

मोदी र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?
भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट

भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट
पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्

पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्
अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन
मोदीले पुटिनसँग भने- युक्रेन मुद्दामा शान्तिको लागि योगदान गर्न भारत तत्पर छ

मोदीले पुटिनसँग भने- युक्रेन मुद्दामा शान्तिको लागि योगदान गर्न भारत तत्पर छ
पुटिनलाई मोदीले दिए गीता उपहार

पुटिनलाई मोदीले दिए गीता उपहार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित