+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने ५६ प्रतिशत श्रमिक १८ वर्षमुनिका बालिका’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १७:३८
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुभ अवसर ग्राम नेपालको अध्ययनले काठमाडौंको मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत ५६ प्रतिशत श्रमिक १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको देखाएको छ।

१ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ५६ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।शुभ अवसर ग्राम नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गरेको अध्ययनले यस्तो तथांक निकालेको हो ।

शुभ अवसर ग्राम नेपाल महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो ।

संस्थाले राष्ट्रिय महिला आयोग, नेपाल प्रहरी र विभिन्न स्थानीय तहको समन्वयमा मनोरञ्जन क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । संस्थाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको अवस्था तथा सरोकारवालाबीच सोमबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

संस्थाकी परियोजना संयोजक रञ्जना शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विभिन्न समूहसँग आबद्ध तथा संस्थाले सहजीकरण गरेका श्रमिकहरूको विश्लेषणमा ४५ प्रतिशत युवतीहरू २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको जानकारी दिइन् ।

अध्ययन अनुसार ५८ प्रतिशत श्रमिकले यो क्षेत्रमा काम गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको स्वीकार गरेका छन् भने केवल २ प्रतिशतले मात्र आफ्नो इच्छाले काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, ३८ प्रतिशतले श्रम शोषणको सामना गर्नुपरेको, १० प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार र मनोसामाजिक समस्या झेलिरहेको बताए भने ६२ प्रतिशत श्रमिक मौन बस्न रुचाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक विनय अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रात्रीकालीन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्धार गरिएका ४१ जनामध्ये २६ जना, २०८१/८२ मा उद्धार गरिएका १०२ जनामध्ये ८१ जना र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म उद्धार गरिएका ५७ जनामध्ये ५३ जना १८ वर्षमुनिका बालिका छन् ।

उनले जोखिममा परेका श्रमिकहरू उद्धार गर्दा जाहेरी दिने संख्या अत्यन्त न्यून रहेको र व्यवसाय सञ्चालकहरूले उमेर खुल्ने प्रमाणबिना श्रमिक राख्न नहुने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सञ्चालकहरूले श्रमिकको सेवा–सुविधा बढाए पनि श्रमिकहरू नटिक्ने, ठाउँ सर्दै काम गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक झन्झटका कारण स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने यो व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परिरहेको गुनासो गरे ।

बालिका मनोरञ्जन श्रमिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा होटल सञ्‍चालक पक्राउ

बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा होटल सञ्‍चालक पक्राउ
दुई सातादेखि बेपत्ता १३ वर्षीया बालिकाको शव बीभत्स अवस्थामा भेटियो

दुई सातादेखि बेपत्ता १३ वर्षीया बालिकाको शव बीभत्स अवस्थामा भेटियो
कलिलै उमेरमा महिनावारी : शरीर परिपक्व, मानसिक रूपमा कच्चा (भिडियो)

कलिलै उमेरमा महिनावारी : शरीर परिपक्व, मानसिक रूपमा कच्चा (भिडियो)
बालिकालाई ठक्कर दिने मन्त्रीका चालकलाई छाड्ने तयारी

बालिकालाई ठक्कर दिने मन्त्रीका चालकलाई छाड्ने तयारी
स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा खोलाले बगाएर एक बालिकाको मृत्यु

स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा खोलाले बगाएर एक बालिकाको मृत्यु
बल्खुमा अलपत्र बालिकाको उद्धार, बुवाको जिम्मा लगाइयो

बल्खुमा अलपत्र बालिकाको उद्धार, बुवाको जिम्मा लगाइयो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित