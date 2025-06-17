+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालिकालाई ठक्कर दिने मन्त्रीका चालकलाई छाड्ने तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १२:३२

२२ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाका चालक चन्द्रनारायण चौधरीलाई प्रहरीले छाड्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्री राना सवार गाडी चौधरीले चलाएका थिए । उनैले चलाएको गाडीले शनिबार रसिद्धिस्थित घुम्तीमा ११ वर्षीष बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटना हिजै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अहिलेसम्म कुनै उजुरी नआएकाले चालक चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले छाड्न लागेको हो । ‘दुर्घटनापछि हिजै नियन्त्रणमा लिएका थियौं । अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन । उपचारपछि डिस्चार्ज भएर शनिबार नै बालिका घर फर्किन, मिलापत्र समेत भएकाले सम्भवत आज चालकलाई छाड्छौं’, परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता चक्रराज जोशीले भने ।

नेकपा एमालेको विधान महाविधेशनमा सहभागी हुन आएका प्रदेशमन्त्री राना सवार गाडीले शनिबार बिहान ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित घुम्तीमा बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनका लागि आएका रानाको गाडी बालिकालाई ठक्कर दिएर रोक्दै नरोकी हिंडेको थियो । साँघुरो सडकमा तीव्र गतिमा गाडी चलाएर बालिकालाई ठक्कर दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

 प्रदर्शन र आलोचना भएपछि एमालेले बालिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने बताएको थियो ।

बालिकाको ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भएको थियो । उनको सामान्य घुटामा सामान्य चोट लागेको बताइएको थियो ।

बालिका सवारी चालक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा खोलाले बगाएर एक बालिकाको मृत्यु

स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा खोलाले बगाएर एक बालिकाको मृत्यु
बल्खुमा अलपत्र बालिकाको उद्धार, बुवाको जिम्मा लगाइयो

बल्खुमा अलपत्र बालिकाको उद्धार, बुवाको जिम्मा लगाइयो
मोरङमा ५ वर्षीया बालिकाको हत्या, अनुसन्धानका लागि एक जना पक्राउ

मोरङमा ५ वर्षीया बालिकाको हत्या, अनुसन्धानका लागि एक जना पक्राउ
१२ वर्षीया बालिका बलात्कार आरोपमा एक जना पक्राउ

१२ वर्षीया बालिका बलात्कार आरोपमा एक जना पक्राउ
पाँचखालमा टिपरको ठक्करबाट ४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

पाँचखालमा टिपरको ठक्करबाट ४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
जब बालिकाहरू घरभित्रै बलात्कृत हुन्छन्

जब बालिकाहरू घरभित्रै बलात्कृत हुन्छन्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित