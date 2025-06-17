बालिकालाई ठक्कर दिने मन्त्रीका चालकलाई छाड्ने तयारी

२२ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाका चालक चन्द्रनारायण चौधरीलाई प्रहरीले छाड्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री राना सवार गाडी चौधरीले चलाएका थिए । उनैले चलाएको गाडीले शनिबार रसिद्धिस्थित घुम्तीमा ११ वर्षीष बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटना हिजै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अहिलेसम्म कुनै उजुरी नआएकाले चालक चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले छाड्न लागेको हो । ‘दुर्घटनापछि हिजै नियन्त्रणमा लिएका थियौं । अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन । उपचारपछि डिस्चार्ज भएर शनिबार नै बालिका घर फर्किन, मिलापत्र समेत भएकाले सम्भवत आज चालकलाई छाड्छौं’, परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता चक्रराज जोशीले भने ।
नेकपा एमालेको विधान महाविधेशनमा सहभागी हुन आएका प्रदेशमन्त्री राना सवार गाडीले शनिबार बिहान ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित घुम्तीमा बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो ।
ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनका लागि आएका रानाको गाडी बालिकालाई ठक्कर दिएर रोक्दै नरोकी हिंडेको थियो । साँघुरो सडकमा तीव्र गतिमा गाडी चलाएर बालिकालाई ठक्कर दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
प्रदर्शन र आलोचना भएपछि एमालेले बालिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने बताएको थियो ।
बालिकाको ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भएको थियो । उनको सामान्य घुटामा सामान्य चोट लागेको बताइएको थियो ।
