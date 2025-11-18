पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ मंसिर, काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटका क्रममा रूसी सेनामा भर्ती भएका भारतीयहरूको मुद्दा उठाएका छन् । उनले पुटिनसँग रूसी सेनामा भर्ती भएका भारतीयहरूको सुरक्षित फिर्तीको माग गरेका हुन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार कम्तीमा ४४ जना भारतीयहरू रूसी सेनामा फसेका छन् । भारतीयहरू जस्तै नेपाली युवाहरू पनि रूसी सेनामा भर्ती भएका छन् ।
भारत भ्रमणमा रहेका पुटिन र मोदीले लगभग २४ घण्टाको अन्तरालमा ३ पटक भेटवार्ता गरे । दुई नेताले सँगै निजी रात्रिभोज, द्विपक्षीय वार्ता, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र भारत-रूस व्यापार मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
यद्यपि, यो भेटका क्रममा दुई देशबीच कुनै ठूलो रक्षा सम्झौताको घोषणा भएन। यसअघि धेरै रिपोर्टहरूमा भारत-रूसबीच कुनै लडाकू विमान वा ठूलो रक्षा सम्झौता हुने कुरा गरिएको थियो।
भारत र रूसबीच १९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसको उद्देश्य भारत-रूस व्यापार बढाउनु हो।
भारत-रूसबीच जहाज निर्माण, भारतीय सेनाहरूलाई हिउँले ढाकिएका (ध्रुवीय क्षेत्रका) समुद्री क्षेत्रहरूमा जहाज चलाउने तालिम, नयाँ शिपिङ लेनमा लगानी, सिभिल आणविक ऊर्जा र महत्त्वपूर्ण खनिजहरू बारे सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
