+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वैदेशिक राेजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले श्रममन्त्रीलाई बुझायाे ध्यानाकर्षणपत्र

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते २०:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक गणतान्त्रिक मन्त्रीले नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई समसामयिक समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
  • मञ्चले जापान रोजगारका लागि जिट्काे खारेजी, युरोपेली देशको मागपत्र प्रमाणीकरण, सेवा शुल्क परिमार्जन लगायत विषयमा समस्या समाधान आग्रह गरेको छ।
  • मन्त्री भण्डारीले सबै सरोकारवालासँग सुझाव सल्लाहका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

१ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक राेजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मन्त्रीले नवनियुक्त श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

हालै श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका पूर्वएआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई भेटेर मञ्चले समसामयिक समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।

मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैशी लगायतका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक राेजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

मञ्चले जापान राेजगारीमा जाने श्रमिकका लागि खडा गरिएकाे जिट्काे खारेजी, युरोपेली देशकाे मागपत्र प्रमाणीकरण, सेवा शुल्क परिमार्जन, यूएई भिसामा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य, मेडिकल तथा स्वास्थ परीक्षण शुल्क बृद्धि लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण सहित समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेकाे हाे ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री भण्डारीले सबै सराेकारवालासँगकाे सुझाव सल्लाहका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

वैदेशिक राेजगार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेफ्स्कुन सञ्चालक समिति नै एमाले महाधिवेशन प्रचारमा 

नेफ्स्कुन सञ्चालक समिति नै एमाले महाधिवेशन प्रचारमा 
सात महिनाको गर्भ बोकेर बलात्कार पीडित युवती न्यायको खोजीमा

सात महिनाको गर्भ बोकेर बलात्कार पीडित युवती न्यायको खोजीमा
भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिउपर निगरानी गर्दै सरकार

भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिउपर निगरानी गर्दै सरकार
एमाले महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया स्थगित, भोलि बिहान ८ बजेबाट हुने

एमाले महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया स्थगित, भोलि बिहान ८ बजेबाट हुने
‘कठघरा’ बुधबारदेखि हिमालय टिभीमा प्रसारण हुने

‘कठघरा’ बुधबारदेखि हिमालय टिभीमा प्रसारण हुने
हिमाल सफा राख्न नयाँ रणनीति : बहन क्षमता हेरेर आरोही संख्या तोकिने

हिमाल सफा राख्न नयाँ रणनीति : बहन क्षमता हेरेर आरोही संख्या तोकिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित