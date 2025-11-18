+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

78/10(14.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim Royals won by 77 runs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

78/10(14.1)
WC Series
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
155/7 (20)
VS
Sudurpaschim Royals won by 77 runs
विराटनगर किंग्स 2025
78/10 (14.1)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते २१:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माइक्रोसफ्टले भारतमा क्लाउड र एआई पूर्वाधारमा १७ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्या नडेलाले भारतको एआई फर्स्ट फ्युचर अवधारणालाई समर्थन गर्न ठूलो लगानी गर्ने बताए।
  • प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माइक्रोसफ्टको लगानीलाई स्वागत गर्दै भारतलाई एआईमा विश्व आशावादी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

२३ मंसिर, काठमाडौं । विश्वविख्यात कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी माइक्रोसफ्टले भारतमा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ ।

माइक्रोसफ्टले भारतमा क्लाउड र आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) को पूर्वाधार निर्माणमा १७ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २५ खर्ब २२ अर्ब १० करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यो रकम नेपालको वार्षिक बजेट भन्दा पनि धेरै हो । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । नेपालको कूल बजेटभन्दा झण्डै ७ खर्ब बढी लगानी माइक्रोसफ्टले भारतमा गर्न लागेको छ ।

माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्या नडेलाले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै लगानी गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘भारतको महत्वाकांक्षालाई समर्थन दिनका लागि माइक्रोसफ्ट १७ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ, एशियामा यो नै हाम्रो सबभन्दा ठूलो लगानी हो, भारतको ‘एआई फर्स्ट फ्युचर’ अवधारणमा अघि बढ्न आवश्यक पूर्वाधार, सिप र क्षमता बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

मंगलबार नडेलाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटपछि उनले भारतमा एआईको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

नडेलाको उक्त भनाइमा प्रतिक्रिया दिँदै मोदीले भनेका छन्, ‘जब एआईको कुरा आउँछ भने भारतलाई लिएर विश्व आशावादी देखिन्छ, सत्या नडेलासँग किनै राम्रो कुराकानी भयो, माइक्रोसफ्टले एशियामा नै सबभन्दा ठूलो लगानी भारतमा गर्न लागेको देखेर खुशी लागेको छ ।’

सीईओ नडेला र प्रधानमन्त्री मोदीको भेटपछि सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा माइक्रोसफ्टले भारतमा गर्न लागेको १७.५ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी पहिले नै प्रतिबद्धता गरिएको ३ अर्ब डलरको योजनाकै निरन्तरता भएको जनाएको छ ।

 

माइक्रोसफ्टका अनुसार सो रकम आगामी दुई वर्षभित्र बेंगलुरुमा क्लाउड तथा एआई पूर्वाधार विकास, कौशल विकास कार्यक्रम, र नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

लगानीको योजनाले माइक्रोसफ्टलाई भारतमा बलियो उपस्थिति स्थापित गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

‘भारत अहिले आफ्नो एआई यात्राको निर्णायक मोडमा उभिएको छ… व्यापक प्रभाव सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अग्रणी बन्ने संकल्प लिएको छ । प्रविधि समावेशी विकास र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्दै गएको बेला भारत एआईका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा… आज हामी एसियामा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो लगानी १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी घोषणा गर्दैछौँ,’ माइक्रोसफ्टको विज्ञप्तिमा छ ।

यसअघि, गत अक्टोबरमा गुगलका प्रमुख सुण्डर पिचाईले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरी आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनममा एआई हब स्थापना गर्ने योजनाबारे जानकारी दिएका थिए ।

यो गुगलको भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । गुगलले अडानी समूहसँग सहकार्य गर्दै त्यहाँ डेटा सेन्टर तथा एआई बेस निर्माण गर्दैछ र पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेजनले पनि भारतमा डेटा सेन्टर निर्माणका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिसकेको छ । गत अक्टोबरमै प्रधानमन्त्री मोदीले क्वालकमका प्रमुख क्रिस्टियानो आर आमोनसँग भारतको एआई, नवप्रवर्तन र सिप विकासका क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गरेका थिए ।

एआई नरेन्द्र मोदी भारत माइक्रोसफ्ट सत्या नडेला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 

वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 
युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले भने : एआई अंगाल्न ढिला भए युरोपको भविष्य खतरामा

युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले भने : एआई अंगाल्न ढिला भए युरोपको भविष्य खतरामा
एआईसँग बनाइने सम्बन्धको अर्थ दिने शब्द बन्यो क्याम्ब्रिज शब्दकोशको ‘वर्ष शब्द’

एआईसँग बनाइने सम्बन्धको अर्थ दिने शब्द बन्यो क्याम्ब्रिज शब्दकोशको ‘वर्ष शब्द’
सामसङले एआई विस्तार गर्न सवा ३ खर्ब डलर लगानी गर्ने

सामसङले एआई विस्तार गर्न सवा ३ खर्ब डलर लगानी गर्ने
संगीतको ‘ग्लोबल चार्ट’ मा एआईद्वारा सिर्जना गरिएका गीतको दबदबा

संगीतको ‘ग्लोबल चार्ट’ मा एआईद्वारा सिर्जना गरिएका गीतको दबदबा
एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर

एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित